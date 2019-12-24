Capixaba Pedro Rocha é o novo reforço do Flamengo para 2020

Pedro Rocha com a camisa do Cruzeiro, onde estava emprestado pelo Spartak de Moscou Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro

O capixaba Pedro Rocha foi anunciado oficialmente, nesta terça-feira (24), como reforço do Flamengo para a próxima temporada. No elenco, ele terá a companhia de Lincoln, outro atacante Rubro-Negro nascido em terras espírito-santenses. O jogador, de 25 anos, estava emprestado ao Cruzeiro pelo Spartak de Moscou. O acordo é de empréstimo até o fim de 2020.

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O primeiro reforço para 2020 está confirmado! ?



O atacante Pedro Rocha chega por empréstimo até o fim do ano que vem. Seja bem-vindo ao Mengão! ?? #CRF pic.twitter.com/URpBGWYuAa — Flamengo (@Flamengo) December 24, 2019

Minutos depois do anúncio no Twitter, Pedro Rocha se pronunciou por meio de um vídeo no perfil do time. Afirmou que lutará, ao lado dos demais jogadores, por todos títulos para o clube no ano que vem.

"Fala nação, to chegando, hein. Vamos com tudo em 2020, lutar por todos os títulos. Não vejo a hora de chegar e vestir o manto sagrado e dar alegria a todos vocês" Pedro Rocha - Jogador de futebol

O estagiário lansou a braba e o Pedro Rocha já falou pela primeira vez como jogador do Mengão! #CRF pic.twitter.com/4fbDvo5jQs — Flamengo (@Flamengo) December 24, 2019