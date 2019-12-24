Capixaba Pedro Rocha é o novo reforço do Flamengo para 2020

O capixaba Pedro Rocha foi anunciado oficialmente, nesta terça-feira (24), como reforço do Flamengo para a próxima temporada. No elenco, ele terá a companhia de Lincoln, outro atacante Rubro-Negro nascido em terras espírito-santenses. O jogador, de 25 anos, estava emprestado ao Cruzeiro pelo Spartak de Moscou. O acordo é de empréstimo até o fim de 2020.
O nome do jogador já havia sido confirmado por dirigentes do Flamengo para a temporada do próximo ano. Mas somente nesta terça, pelas redes sociais, o anúncio foi oficial.
Minutos depois do anúncio no Twitter, Pedro Rocha se pronunciou por meio de um vídeo no perfil do time. Afirmou que lutará, ao lado dos demais jogadores, por todos títulos para o clube no ano que vem.
"Fala nação, to chegando, hein. Vamos com tudo em 2020, lutar por todos os títulos. Não vejo a hora de chegar e vestir o manto sagrado e dar alegria a todos vocês"
Natural de Vitória, Pedro Rocha marcou o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro contra o Flamengo, no jogo em que os mineiros foram derrotados por 3 a 1. No time de Minas Gerais, fez 33 jogos e marcou quatro gols.