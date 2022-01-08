Capivariano vira sobre Coritiba e embola grupo 32 da Copinha

Neste sábado (8), o Capivariano conquistou seus três primeiros pontos na Copinha 2022 e embolou o grupo 32. O Coritiba abriu o placar na primeira etapa com Iruan, mas Heitor deixou tudo igual três minutos depois. Na reta final do segundo tempo, Caio Viana acertou lindo chute e decretou a vitória paulista.
Com o resultado, o Coritiba não conseguiu garantir a classificação e figura na vice-liderança com três pontos, agora a mesma pontuação da equipe de Capivari. O líder é Nacional, que ficou no empate com o Real Brasília e está com quatro. COMEÇO AGITADO!O começo do jogo foi agitado, com as equipes tendo oportunidades. Aos três minutos, Kaio chegou pela esquerda, invadiu a área e bateu para fora. A resposta dos paulistas veio de escanteio cobrado por Luiz Felipe de forma direta.
COXA NA FRENTE!Aos 22 minutos, Nathan Oliveira foi até a linha fundo pela esquerda, cruzou e Iruan subiu na pequena área, na segunda trave, mandando para o fundo das redes, abrindo o placar para o Coritiba.
EMPATOU!Os paranaenses não puderam comemorar muito,, visto que três minutos depois, o Capivariano conseguiu o empate. Raíque fez cruzamento, Heitor subiu de cabeça e mandou no ângulo, deixando tudo igual.
OLHA O G...Guilherme cobrou falta direto e acertou o travessão do Capivariano. O time paulista até virou a partida, com Heitor, mas a arbitragem pegou impedimento no lance. O atacante teve outra boa oportunidade no fim do primeiro tempo, mas mandou por cima.
SEGUNDO TEMPO ANIMADO!Na volta do intervalo, o Capivariano voltou melhor e aos 10 minutos teve uma boa oportunidade em arremate de Yuri. O Coritiba chegou com Iruan, que recebeu de Guilherme e chutou forte da entrada da área.
A VIRADA!Em contra-ataque, Caio Viana recebeu na entrada da área, de frente para o gol, e finalizou forte, no alto, fazendo o gol da virada do Capivariano.
Na reta final, o Coritiba foi com tudo para cima do Capivariano, buscando o empate. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Capivariano 2 x 1 Coritiba Local: estádio Comendador Souza, em São PauloData/horário: 08 de janeiro de 2021, às 15h15 (horário de Brasília)Gols marcados: Iruan (22'/1T) (0-1), Heitor (25'/2T) (1-1), Caio Viana (33'/2T)Cartões amarelos: Kaio, Guilherme, Maicky (Coritiba)
CAPIVARIANO: Sandro; Raíque, Carlos, Ricardo e Tarcísio; Lucas Gomes, Luiz Felipe (Rodrigo Bonfim 33'/2T)e Caio Viana; Vinícius, Heitor (Ítalo 44'/2T) e Yuri. Técnico: Jardel Zamberlan
CORITIBA: Sidnei; Diogo, Guilherme, Jean Henrique e Nathan Oliveira (Alec - intervalo); Lucas Rafael (Geovane 15'/2T), Maicky, Kaio (Willian Pires 24'/2T) e Lucas Ronier (Ruan 15'/2T); Jean Gabriel (Douglas 24'/2T) e Iruan. Técnico: Alan Ribeiro.