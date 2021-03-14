Capitão e artilheiro, Lucas Lima já marcou em 2021 o mesmo número gols dos dois últimos anos de Palmeiras

Lucas Lima marcou nos dois últimos jogos dele pelo Palmeiras, contra Corinthians e São Caetano, e tem três tentos no ano, com o marcado diante do Fortaleza. Este é o mesmo número somando os anos de 2019 e 2020, quando o meia também balançou as redes rivais em três oportunidades.

Capitão do Verdão pela primeira vez na última partida, o camisa 20 é o líder da equipe que entra em campo neste domingo (14) contra a Ferroviária, às 16h (horário de Brasília) no Allianz Parque, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.Em 13 partidas em 2021, Lucas Lima deu outras duas assistências além dos três gols marcados. Este é o melhor início dele pelo clube desde a chegada, em 2018. Naquela oportunidade, o meia fez um gol e participou com passes de outros seis, considerando o mesmo número de jogos.Depois de pedir dispensa das férias e voltar a jogar bem, Lucas tem oportunidade de fazer do atual ano o maior em gols marcados. A marca pessoal aponta sete como a melhor, justamente em 2018, com Roger Machado e posteriormente com Luiz Felipe Scolari.