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Capitão do Palmeiras, Pedro Bicalho analisa preparação do clube para disputa da Copinha

Edição de 2022 será a terceira na carreira do jovem, que atuou em duas oportunidades pela equipe do Cruzeiro
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LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2021 às 11:30

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 11:30

Experiente na competição e capitão do Palmeiras Sub-20, o meia Pedro Bicalho é um dos grandes triunfos do Verdão rumo ao primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Partindo para sua terceira Copinha – a primeira pela equipe palestrina – o jovem de 20 anos levantou recentemente o título do Campeonato Paulista Sub-20 e espera repetir o gesto ao final de janeiro.
Já na reta final de preparação para a competição, Bicalho e o restante do elenco treinam diariamente na Academia de Futebol, em São Paulo, ao lado do treinador Paulo Victor Gomes. Aos olhos do capitão, o grupo está preparado para entrar em campo.
– Estamos ansiosos e preparados para entrar em campo e fazer o nosso melhor. Vamos com tudo para conquistar esse campeonato – destacou.Com mais de 50 partidas disputadas na temporada 2021, o Palmeiras aposta no ritmo de jogo e bom entrosamento da equipe para buscar a taça da Copinha. Presente em 27 partidas na categoria, Pedro Bicalho iniciou como titular nos dois jogos diante do Mirassol, duelos que garantiram o quinto título paulista consecutivo ao Palmeiras, disputado na última semana.
– Sabemos que as equipes chegam bem treinadas e bem montadas, mas estamos com um time bem entrosado, esse ano disputamos bastante partidas e acredito que a gente fará uma excelente campanha – completou.
O Verdão inicia a trajetória rumo ao título da Copinha no dia 05 de janeiro (quarta-feira), às 15h15 (de Brasília), no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema-SP. A equipe volta aos gramados no sábado (08) e na terça-feira (11), diante de Real Ariquemes e Água Santa, respectivamente.
Crédito: (Foto:CésarGreco

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