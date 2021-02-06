Capitão do Palmeiras, Gómez reconhece força do Tigres e analisa confronto com Gignac

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em busca de mais um título na temporada, o Palmeiras está concentrado em Doha, no Qatar, onde disputará o Mundial de Clubes. Na véspera da estreia do Verdão na competição, o capitão da equipe, Gustavo Gómez, concedeu uma entrevista coletiva na qual falou sobre o confronto contra o Tigres, reconhecendo a qualidade do adversário.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras faz mudanças no uniforme para a disputa do Mundial; veja fotos

– Eu particularmente conheço muito o futebol mexicano, por ter companheiros da Seleção lá, por ter companheiros que competem na Liga do México. O Tigres é um time grande, que vai ser difícil, mas estamos preparados.

– Creio que vai ser um jogo disputado, são dois times grandes. Palmeiras é um time que está sempre brigando por títulos, ganhamos Paulista e a tão esperada Libertadores. Vamos tratar de mostrar a nossa força amanhã. Tigres é um time muito grande e forte, mas vamos fazer todo o possível para ter um resultado positivo – completou.Além disso, o atleta analisou o craque do time mexicano, o francês Gignac, que marcou os dois gols da equipe nas quartas de final do torneio, contra o Ulsan Hyundai.

– Vamos marcar grandes atacantes, como fizemos no Brasileirão, temos atacantes muito bons. Conhecemos o Gignac e estamos prontos e preparados para esse desafio, estamos prontos para isso. Guerrero tem a caraterística do Gignac. Estamos trabalhando para melhorar dia a dia, os companheiros também. Vamos fazer nosso melhor para vencer e ir para a final que sonhamos há muito tempo. É uma prova difícil que estamos preparados para encarar da melhor forma – afirmou o paraguaio.