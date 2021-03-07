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Capitão do Palmeiras, Felipe Melo está a um troféu de repetir feito de César Sampaio após quase três décadas

Sampaio foi o último a erguer três taças em uma mesma temporada pelo Verdão e estará no Allianz Parque para acompanhar a final da Copa do Brasil
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Publicado em 07 de Março de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 08:30
Crédito: (Arte: Thiago Rocha
Quando Felipe Melo fraturou o tornozelo esquerdo, em dezembro de 2020, correu o risco de perder o restante da temporada, uma vez que o tempo de recuperação estava previsto para quatro meses.
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O retorno aconteceu em um mês e meio e o capitão voltou a jogar uma semana antes da decisão da Libertadores. Ele, ao lado de Gustavo Gómez, ergueu o segundo troféu pelo Palmeiras, repetindo o gesto do Paulista.
Neste domingo (7), Felipe Melo entra em campo contra o Grêmio, às 18h (horário de Brasília) no Allianz Parque, com a oportunidade de levantar a terceira conquista verde na temporada. Caso isso aconteça, Melo vai fazer o que César Sampaio foi o último a conseguir pelo Verdão. Em 1993, o também volante levantou Paulista, Rio-SP e Brasileiro.– Parabenizo, caso o feito venha a acontecer, a pessoa do (Maurício) Galiotte, o Felipe (Melo) e o grupo todo possam a cada dia estar buscando o seu melhor, colocando em prática o que vem de encontro a toda a estrutura que o Palmeiras vem dando aos atletas – disse Sampaio, ao NOSSO PALESTRA.
Responsável por erguer a taça que findou a fila, Sampaio levantou cinco em sequência entre 1993 e 1994, já que repetiu o feito nos bicampeonatos estadual e nacional no ano seguinte. Ele ainda ficaria novamente marcado na história por ser o dono da braçadeira na primeira conquista da América.– Eu vejo essa sucessão de forma, agora como auxiliar técnico da Seleção Brasileira, sustentável principalmente pela estrutura organizacional do Palmeiras hoje. E que era também na época que eu estava como capitão e representante direto do grupo. Isso deixa claro que não é só investir, mas investir de forma organizada, estruturada e com metas claras a serem batidas. A equipe vai estar, o Palmeiras neste momento, vencendo ou entre os primeiros – finaliza o ex-capitão palmeirense.
Felipe Melo tem a chance de adicionar um novo capítulo na vitoriosa trajetória pelo Palmeiras neste domingo (7). Caso tenha o privilégio de receber o troféu da Copa do Brasil, fará o gesto com a presença de César Sampaio no estádio. O auxiliar da Seleção estará no Allianz Parque para acompanhar a decisão e poderá testemunhar, quase três décadas depois, o que ele mesmo proporcionou para a torcida palmeirense.

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