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futebol

Capitão do Flamengo, Diego passeia de bicicleta em praia do Rio de Janeiro

No fim de semana, elenco rubro-negro, de folga, não tem atividades programadas no CT...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2020 às 18:07

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 18:07

Crédito: Reprodução/Instagram
O meia Diego aproveitou o sábado de sol para andar de bicicleta no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, o camisa 10 compartilhou fotos e vídeos do passeio pela orla da cidade. Um dos capitães do Flamengo, ao lado de Diego Alves e Everton Ribeiro, esteve acompanhado da esposa e de um amigo.
O elenco rubro-negro está de folga neste fim de semana, sem atividades programadas no Ninho do Urubu. Adotando medidas e procedimentos de segurança, o departamento de futebol voltou a ocupar o CT no último dia 18, com os atletas, comissão técnica e funcionários sendo testados para Covid-19.
Segundo dados da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, o estado alcançou 5.079 mortes desde o início da pandemia causadas pelo novo coronavírus.
No total, foram registrados 47.953 casos de Covid-19 até esta sexta, dia 29.
O Governo e a Prefeitura do Rio recomendam as medidas de isolamento e distanciamento social, além dos cuidados sanitários, como uso de máscara. View this post on Instagram Aquele rolê de bike para contemplar esse dia maravilhoso. Bom final de semana a todos. A post shared by Diego Ribas da Cunha (@diegoribas10) on May 30, 2020 at 8:17am PDT E MAIS:À espera da Amazon, Flamengo vê TIM sinalizar renovação da parceriaFlamengo teria clássico pelo BR-20; os números do Mister em clássicosJorge Jesus utiliza agasalho personalizado e brinca sobre funçãoJovem do Flamengo é oficializado como reforço de Apoel, do ChipreSem jogos há 75 dias, Flamengo vê números de sócios abaixo de 100 mil E MAIS:

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