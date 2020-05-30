Capitão do Flamengo, Diego passeia de bicicleta em praia do Rio de Janeiro

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O meia Diego aproveitou o sábado de sol para andar de bicicleta no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, o camisa 10 compartilhou fotos e vídeos do passeio pela orla da cidade. Um dos capitães do Flamengo, ao lado de Diego Alves e Everton Ribeiro, esteve acompanhado da esposa e de um amigo.

O elenco rubro-negro está de folga neste fim de semana, sem atividades programadas no Ninho do Urubu. Adotando medidas e procedimentos de segurança, o departamento de futebol voltou a ocupar o CT no último dia 18, com os atletas, comissão técnica e funcionários sendo testados para Covid-19.

Segundo dados da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, o estado alcançou 5.079 mortes desde o início da pandemia causadas pelo novo coronavírus.

No total, foram registrados 47.953 casos de Covid-19 até esta sexta, dia 29.