Cantillo volta a treinar com grupo e deve reforçar o Corinthians contra o Botafogo

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira, véspera de Natal, para dar continuidade à sua preparação para o confronto contra o Botafogo, que acontece no próximo domingo, às 16h, no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade foi a presença do meio-campista Cantillo nas atividades com o restante do grupo.

Ele se recuperou de uma lesão muscular no adutor da coxa direita sofrida no clássico contra o São Paulo, no último dia 13. O colombiano já havia ido a campo na última quarta, mas acompanhado de fisioterapeutas do clube.

Por outro lado, o goleiro Cássio, que teve alta do hospital ontem (23), segue em repouso e deve ser desfalque para o compromisso. O arqueiro ficou em observação por conta da concussão no jogo contra o Goiás, na última segunda-feira.

> TABELAVeja a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!Após o aquecimento, o elenco realizou um trabalho de passes e posse de bola. Depois, o técnico Vagner Mancini promoveu uma disputa com os jogadores, separando-os em quatro equipes, que se enfrentavam entre si em partidas de cinco minutos, em campo reduzido. Após semi e final, a equipe composta por Walter, Marllon, Lucas Piton, Gabriel, Camacho, Luan, Léo Natel e Boselli foi a campeã.

Para o duelo contra o Glorioso, o Alvinegro não terá Bruno Méndez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Uma provável escalação tem: Walter (Cássio), Fagner, Jemerson (Marllon), Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro e Cazares; Gustavo Mosquito, Otero e Jô.

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