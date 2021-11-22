Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cantillo volta a sentir dores na coxa, passa por exame e tem lesão detectada no Corinthians
futebol

Cantillo volta a sentir dores na coxa, passa por exame e tem lesão detectada no Corinthians

Meia voltou da seleção colombiana com um incômodo na região, ficou fora do clássico contra o Santos e teve o problema físico constatado nesta segunda-feira (22)...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2021 às 13:41

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 13:41

O meia Cantillo pode ser desfalque do Corinthians até o fim da temporada. Com dores na região posterior da coxa direita, o atleta foi submetido a exames que detectaram a lesão. O camisa 24 havia desfalcado o Timão em três partidas, contra Atlético-MG, Cuiabá e Flamengo, por estar defendendo a seleção colombiana nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.
Foi defendendo o seu país natal que Cantillo começou a sentir as dores. Inicialmente, não foi detectado lesão, mas, ainda assim, o volante foi preservado do clássico contra o Santos, no último fim de semana.
Como as dores persistiram, o colombiano voltou a ser examinado e agora teve o problema físico constatado.
O Timão não divulgou o prazo de recuperação, dizendo que o atleta será avaliado semanalmente, mas a tendência é que ele retorne aos gramados apenas na próxima temporada, já que o Corinthians tem apenas mais cinco jogos, em um período de duas semanas, pelo Brasileirão.
Cantillo já iniciou o tratamento com a equipe de fisioterapia do Corinthians.
Crédito: CantillotemumgolmarcadopeloCorinthiansnestatemporada(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados