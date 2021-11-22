Cantillo volta a sentir dores na coxa, passa por exame e tem lesão detectada no Corinthians

O meia Cantillo pode ser desfalque do Corinthians até o fim da temporada. Com dores na região posterior da coxa direita, o atleta foi submetido a exames que detectaram a lesão. O camisa 24 havia desfalcado o Timão em três partidas, contra Atlético-MG, Cuiabá e Flamengo, por estar defendendo a seleção colombiana nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Foi defendendo o seu país natal que Cantillo começou a sentir as dores. Inicialmente, não foi detectado lesão, mas, ainda assim, o volante foi preservado do clássico contra o Santos, no último fim de semana.

Como as dores persistiram, o colombiano voltou a ser examinado e agora teve o problema físico constatado.

O Timão não divulgou o prazo de recuperação, dizendo que o atleta será avaliado semanalmente, mas a tendência é que ele retorne aos gramados apenas na próxima temporada, já que o Corinthians tem apenas mais cinco jogos, em um período de duas semanas, pelo Brasileirão.

Cantillo já iniciou o tratamento com a equipe de fisioterapia do Corinthians.