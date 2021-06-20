Cantillo valoriza ponto fora de casa e vê bom jogo do Corinthians

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

O Corinthians saiu de campo mais uma vez sem vencer no Campeonato Brasileiro, mas pelo menos empatou em 0 a 0 com o Bahia, em Salvador, neste domingo, e vai levar um ponto para casa. Destaque do time na partida, Cantillo destacou a qualidade do adversário e valorizou o resultado como visitante.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos

Eleito melhor em campo pela transmissão da TV Globo, o colombiano agradeceu o troféu que recebeu e elogiou a atuação do Timão nesta tarde. Agora é voltar para São Paulo e analisar o que foi feito em Pituaçu.

- Obrigado pelo troféu. É uma equipe complicada o Bahia, tem bom toque de bola, coloca muitos homens entre linhas. Foi difícil, mas creio que fizemos um bom jogo. Voltaremos para casa e avaliaremos o que fizemos aqui hoje.

Cantillo reforçou a importância do ponto conquistado fora de casa, mas faz alerta quanto ao desempenho como mandante. Segundo ele, o Corinthians não pode mais deixar escapar resultados positivos na Neo Química Arena.

- Queremos fazer valer o ponto como visitante hoje, em casa não podemos deixar escapar mais pontos e temos que ser fortes - concluiu.