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futebol

Cantillo valoriza ponto fora de casa e vê bom jogo do Corinthians

Volante do Timão foi eleito o melhor em campo pela transmissão da TV Globo e destacou a dificuldade de enfrentar o Bahia. Para ele, o objetivo é não mais perder pontos em casa...
LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 18:23

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 18:23

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
O Corinthians saiu de campo mais uma vez sem vencer no Campeonato Brasileiro, mas pelo menos empatou em 0 a 0 com o Bahia, em Salvador, neste domingo, e vai levar um ponto para casa. Destaque do time na partida, Cantillo destacou a qualidade do adversário e valorizou o resultado como visitante.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Eleito melhor em campo pela transmissão da TV Globo, o colombiano agradeceu o troféu que recebeu e elogiou a atuação do Timão nesta tarde. Agora é voltar para São Paulo e analisar o que foi feito em Pituaçu.
- Obrigado pelo troféu. É uma equipe complicada o Bahia, tem bom toque de bola, coloca muitos homens entre linhas. Foi difícil, mas creio que fizemos um bom jogo. Voltaremos para casa e avaliaremos o que fizemos aqui hoje.
Cantillo reforçou a importância do ponto conquistado fora de casa, mas faz alerta quanto ao desempenho como mandante. Segundo ele, o Corinthians não pode mais deixar escapar resultados positivos na Neo Química Arena.
- Queremos fazer valer o ponto como visitante hoje, em casa não podemos deixar escapar mais pontos e temos que ser fortes - concluiu.
O Corinthians volta para São Paulo para começar a preparação para o próximo duelo, contra o Sport, em Itaquera, na próxima quinta-feira, às 19h, pela sexta rodada do Brasileirão-2021. A equipe soma cinco pontos em cinco rodadas.

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