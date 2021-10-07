Cantillo supera desconfiança e caminha para se firmar como titular do Corinthians

Eficiente no meio-campo, Cantillo coroou mais uma boa atuação com a camisa do Corinthians ao marcar o gol que colocou o seu time na frente no placar na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, de virada, na noite da última terça-feira, na Neo Química Arena, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Cantillo soube aproveitar a brecha aberta por Gabriel, que estava suspenso, para começar a ocupar com sucesso a titularidade no Timão a partir da vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, também em jogo no estádio corintiano, pela 22ª rodada do Brasileirão.
Depois disso, o jogador foi mantido na equipe pelo técnico Sylvinho para o duelo com o Bragantino, no último sábado, em Bragança Paulista, e exibiu uma boa atuação no confronto que terminou empatado por 2 a 2.O bom rendimento no duelo anterior credenciou o colombiano a seguir no time titular para o jogo contra o Bahia, que marcou o retorno da Fiel ao estádio após quase 20 meses. E a partida também se tornou marcante para o meio-campista, que acabou fazendo o seu primeiro gol com a camisa corintiana.
Além do gol, que saiu por meio de uma surpreendente cabeçada ao completar um cruzamento de Fagner, Cantillo foi o jogador que mais desarmes fez pelo time alvinegro, com três ao total, no triunfo sobre a equipe baiana, segundo os dados coletados pela Footstats.
Desta forma, Cantillo tem tudo para voltar a ser confirmado por Sylvinho na formação titular alvinegra para o confronto com o Sport, neste sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada do Brasileirão.
No duelo, o colombiano espera dar novo passo para se firmar na equipe e jogará para ajudar o Corinthians a defender uma invencibilidade de dez jogos, nos quais o Timão acumulou cinco vitórias e cinco empates. A última derrota sofrida pela equipe ocorreu há mais de dois meses, no dia 1º de agosto, quando foi superada pelo Flamengo por 3 a 1, na Neo Química Arena.
GIULIANO EXALTA PAPEL DE CANTILLO
Além da eficiência para desarmar, Cantillo tem mostrado boa qualidade de passe para ajudar o time corintiano a armas as jogadas ofensivas. Na última quarta-feira, o meia Giuliano exaltou a condição técnica do volante, que vem sendo uma peça importante de um meio-campo habilidoso que ainda conta com nomes do quilate de Willian e Renato Augusto.
- Mesmo sem esses jogadores de tanta característica de marcação, todos estão se ajudando, estamos fazendo cobertura, todo mundo corre, defende, todo mundo sofre quando tem que sofrer. E com a bola, colocamos nossa qualidade, começamos a construção de trás e fica fácil. Cantillo tem excelente saída de trás, excelente passe, Renato, Fagner, Fabio Santos, ontem (terça-feira) o Piton. Temos organização de trás. Perdendo a bola, mantemos nosso posicionamento. Estando organizado, você tem mais chances de vencer - afirmou Giuliano, em entrevista ao programa Seleção Sportv.