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futebol

Cantillo sofre entorse no tornozelo e vira dúvida no Corinthians

Volante torceu o tornozelo sozinho no gramado e precisou ser substituído no início do segundo tempo. Timão informou que o colombiano será reavaliado nesta sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 23:58

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 23:58

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians venceu a Chapecoense por 1 a 0, nesta quinta-feira, na Arena Condá, mas saiu de campo com uma preocupação, já que Cantillo deixou o gramado sentindo o tornozelo direito e virou dúvida para enfrentar o Fortaleza, no próximo domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão, no Castelão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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A infelicidade do colombiano aconteceu bem no início do segundo tempo, aos três minutos, quando ele pisou "errado" no gramado após uma disputa de bola e acabou virando o tornozelo sozinho. O volante caiu imediatamente sentindo dores, mas levantou e seguiu jogando. No entanto, pouco depois dos dez minutos de jogo, ele acabou pedindo para sair e foi substituído por Xavier.
Logo após o duelo em Chapecó, a assessoria de imprensa do clube informou em nota oficial que Cantillo sofreu um entorse no tornozelo direito e será reavaliado nesta sexta-feira pelo departamento médico corintiano.
Vale lembrar que a delegação não volta para São Paulo e vai diretamente para Fortaleza, onde enfrenta o Fortaleza, no Castelão, às 20h30, deste domingo. Com a possível lesão, Cantillo acaba virando dúvida para o técnico Sylvinho, que terá de volta o também volante Roni, que estava suspenso contra a Chape.

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