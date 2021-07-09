Cantillo sofre entorse no tornozelo e vira dúvida no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians venceu a Chapecoense por 1 a 0, nesta quinta-feira, na Arena Condá, mas saiu de campo com uma preocupação, já que Cantillo deixou o gramado sentindo o tornozelo direito e virou dúvida para enfrentar o Fortaleza, no próximo domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão, no Castelão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A infelicidade do colombiano aconteceu bem no início do segundo tempo, aos três minutos, quando ele pisou "errado" no gramado após uma disputa de bola e acabou virando o tornozelo sozinho. O volante caiu imediatamente sentindo dores, mas levantou e seguiu jogando. No entanto, pouco depois dos dez minutos de jogo, ele acabou pedindo para sair e foi substituído por Xavier.

Logo após o duelo em Chapecó, a assessoria de imprensa do clube informou em nota oficial que Cantillo sofreu um entorse no tornozelo direito e será reavaliado nesta sexta-feira pelo departamento médico corintiano.