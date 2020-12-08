Cantillo faz balanço da temporada pelo Corinthians e diz que busca 'retomar a confiança'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Um dos principais nomes do Corinthians no início da temporada, Cantillo acabou caindo de produção junto com o time nos meses seguintes, além de ter sido acometido pela Covid-19 logo após a volta da pausa no futebol provocada pela pandemia. Por essas e outras circunstâncias, ele busca retomar a confiança para poder contribuir mais com a equipe ainda neste ano.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Em entrevista coletiva virtual na manhã desta terça-feira, o colombiano fez um balanço de sua primeira temporada com o Timão. Para ele a queda na confiança foi um dos pontos cruciais para que seu futebol tenha caído de produção ao longo de 2020 e é essa retomada que ele quer buscar.

- Comecei bem (a temporada), com grande ritmo, com confiança, jogando, depois creio que baixei um pouco meu ritmo, meu nível, perdi um pouco a minha confiança e agora novamente estou em busca de conseguir essa confiança de volta, que para mim é o mais importante, ter a tranquilidade de saber que estou bem para disputar a partida - explicou o volante.Em sua primeira sequência com Vagner Mancini, após ficar um bom tempo entre os reservas, Cantillo acredita que está retomando aos poucos os bons momentos, tanto física quanto tecnicamente e espera em breve estar 100%.

- Estou buscando novamente retomar toda a minha confiança, para voltar a jogar solto, tranquilo, e creio que tenho conseguido, nos últimos jogos tenho me sentido melhor fisicamente, e com a bola também acredito que venho melhorando novamente e espero estar com a confiança total para poder contribuir para a equipe - comentou o camisa 24.

Logo na volta da pausa por conta da pandemia, pouco antes de reestrear na temporada em clássico contra o Palmeiras, Cantillo contraiu a Covid-19, o que o deixou afastado por um um bom tempo dos treinamentos, algo que acabou prejudicando seu ritmo de jogo e seu físico nos meses seguintes.

- Sem dúvidas que me afetou (a Covid-19), fiquei 15, 20 dias parados, que foram difíceis para mim, mas já faz tempo, creio que tenho que retomar meu nível, retomar a minha confiança e ajudar a equipe ao máximo, mas sem dúvidas que ter a Covid-19 me afetou bastante - concluiu.