Cantillo é convocado pela seleção da Colômbia e pode desfalcar o Corinthians em até três jogos

Na última quarta-feira, o Corinthians tomou conhecimento de um desfalque certo após a partida do próxima sábado, contra o Fortaleza. O motivo é a convocação de Cantillo pela seleção da Colômbia, que vai disputar dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na próxima Data Fifa. Dessa forma, ele pode desfalcar o Alvinegro em até três jogos do Brasileirão-2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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As partidas que o volante certamente perderá será contra o Atlético-MG, no MIneirão, na próxima quarta-feira, e contra o Cuiabá, na Neo Química Arena, no dia 13 de novembro, um sábado. Dependendo do desgaste e da logística, ele pode perder também o duelo com o Flamengo, no Maracanã, no dia 17.
Nesse período de ausência de Cantillo no Timão, a Colômbia vai enfrentar o Brasil, no dia 11, próxima quinta-feira, na Neo Química Arena, e o Paraguai, no dia 16, véspera do confronto com o Fla, em Barranquilla-COL. Pela distância e pelo proximidade dos jogos, ele se torna dúvida para estar no Rio de Janeiro.
Cantillo estará liberado para se apresentar na seleção da Colômbia logo após a partida deste sábado, contra o Fortaleza, às 17h, na Neo Química Arena. Ele se juntará à delegação de seu país em São Paulo, justamente pelo fato de o jogo contra o Brasil estar marcado para a capital paulista, no estádio de Itaquera.
O colombiano não tem sido titular do Corinthians nos últimos jogos, tendo perdido sua posição de primeiro volante para Gabriel. Seu último duelo foi no clássico contra o São Paulo, em que o Alvinegro saiu derrotado por 1 a 0, no Morumbi. Na temporada 2021, Cantillo tem 30 jogos, sendo 24 deles como titular, e marcou um gol, na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, pelo Brasileirão.