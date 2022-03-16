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Cantillo é convocado pela Colombia e desfalcará o Corinthians em fase decisiva do Paulista

Meia perderá as quartas e semifinal e também pode ficar fora da ida na decisão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2022 às 15:45

Publicado em 16 de Março de 2022 às 15:45

O meia Victor Cantillo foi convocado pela seleção colombiana para as partidas contra Bolívia e Venezuela, nos dias 24 e 29 e março, respectivamente, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Qartar. Com isso, o atleta deve desfalcar o Corinthians nas fases decisivas do Campeonato Paulista. Cantillo, portanto, ficará à disposição do Timão para o clássico contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (17), às 20h30, no Allianz Parque, em jogo atrasado da sexta rodada do Paulistão, e posteriormente viajará com o elenco para Novo Horizonte, onde o clube alvinegro encerra a sua participação na primeira fase do Paulistão contra o Novorizontino, no domingo (20).
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Campeonato Paulista> GALERIA - Confira as campanhas do Timão no atual formato do Paulista
Depois disso, o camisa 24 do Corinthians se apresentará a seleção da Colòmbia e ficarará nove dias de fora. Nesse período, estão programados os jogos únicos das quartas de final (22 a 24 de março) e semifinal (27).
A partida de ida da final está marcada para 30 de março, dia seguinte ao duelo entre Venezuela e Colômbia, na cidade venezuela de Ciudad Guayana, que fica há mais de 5.400 km de São Paulo, o que também compromete a participação de Cantillo no primeiro jogo da decisão estadual, caso o Timão avance até lá.
Nos dois primeiros jogos do Corinthians sob o comando do técnico Vítor Pereira, contra São Paulo e Ponte Preta, Cantillo iniciou entre os reservas. Mas contra a Macaca, no último sábado (12), o jogador entrou ainda aos 28 minutos do primeiro tempo, por conta de um cartão amarelo recebido por Du Queiroz nos primeiros minutos de partida, e fez uma ótima partida, participando na construção de dois dos cinco gols marcados na goleada por 5 a 0 contra o time de Campinas.
Contra a Ponte, Cantillo acertou 95% dos passes (61 de 64), teve êxito nas oito bolas longas que tentou e ainda registrou números defensivos, com três desarmes e uma interceptação.
Crédito: Cantillotemseisjogosdisputadosnestatemporada(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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