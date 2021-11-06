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Cantillo celebra gol em vitória do Corinthians e suas conquistas recentes: 'Muitas bênçãos'

Nos últimos dias, volante viveu o nascimento de seu filho e uma convocação para a seleção colombiana. Neste sábado, foi responsável pelo tento que deu o triunfo ao Timão...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 19:40

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 19:40

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians mais uma vez foi abençoado com um gol no fim em um jogo bastante difícil. Neste sábado, a vítima foi o Fortaleza, que foi derrotado por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão-2021. O autor do feito foi Cantillo, aos 41 minutos do segundo tempo, que tem passado por uma fase de bênçãos ultimamente e foi coroado com outra dela no início desta noite.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
Nesses últimos dias, o volante viveu emoções consecutivas. Primeiramente veio o nascimento de seu filho, no dia 29 de outubro. Depois, no dia 3 de novembro, ele ficou sabendo da convocação para a seleção da Colômbia, que disputa dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, no dia 6 de novembro, o meio-campista marca o gol da vitória do Timão em um confronto direto.
Todo esse contexto, fez com que Cantillo celebrasse, e muito, o resultado na Neo Química Arena. Para ele, o triunfo foi fruto de um trabalho coletivo forte.
- Chegaram muitas bênçãos rapidamente, sou muito agradecido a Deus por tudo o que está acontecendo. Foi um trabalho forte de grupo, uma partida difícil, mais saímos na frente - disse o colombiano ao Premiere após o jogo.
Como pode perder os próximos três duelos do Corinthians no Brasileirão, Cantillo acabou "forçando" um amarelo, que foi o seu terceiro e que o impedirá de atuar contra o Atlético-MG, na próxima rodada. Como já estará com a seleção colombiana, ele zera os cartões para voltar sem risco de suspensão.

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