Cano volta ao Vasco após suspensão e Riquelme após lesão; confira os jogadores no departamento médico

O Vasco tem atualização no departamento médico para além da confirmação da lesão de Leandro Castan. O grupo que embarcou para Belém (PA), onde vai enfrentar o Remo nesta sexta-feira, tem a volta de Riquelme. Por outro lado, tem a confirmação da lesão de Daniel Amorim, desfalque já na vitória do Cruz-Maltino sobre o Vila Nova.Assim como Riquelme, Germán Cano está de volta, este após cumprir suspensão automática. Mas a lista de desfalques do Cruz-Maltino é grande. Só suspensos há três jogadores. Ricardo Graça volta após a conquista olímpica, mas ainda sem a condição física ideal.