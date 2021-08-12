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Cano volta ao Vasco após suspensão e Riquelme após lesão; confira os jogadores no departamento médico

Daniel Amorim teve lesão confirmada na coxa direita e segue fora, assim como Bruno Gomes e Michel. Morato, diagnosticado com Covid-19, segue fora dos trabalhos...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 21:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 21:03
Crédito: Riquelme pode até ser titular do Vasco no jogo desta sexta-feira, contra o Remo (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco tem atualização no departamento médico para além da confirmação da lesão de Leandro Castan. O grupo que embarcou para Belém (PA), onde vai enfrentar o Remo nesta sexta-feira, tem a volta de Riquelme. Por outro lado, tem a confirmação da lesão de Daniel Amorim, desfalque já na vitória do Cruz-Maltino sobre o Vila Nova.Assim como Riquelme, Germán Cano está de volta, este após cumprir suspensão automática. Mas a lista de desfalques do Cruz-Maltino é grande. Só suspensos há três jogadores. Ricardo Graça volta após a conquista olímpica, mas ainda sem a condição física ideal.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Seguem no departamento médico Bruno Gomes, Michel e Morato. O meia-atacante foi diagnosticado com Covid-19.

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