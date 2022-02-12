Cano, Tardelli, Ruschel... Relembre as contratações de André Mazzuco, novo diretor do Botafogo, em clubes

André Mazzuco chega para um dos maiores desafios da carreira: ser o homem forte do futebol de um endinheirado Botafogo, que passa por um momento de transição dentro e fora de campo. O executivo foi escolhido como diretor de futebol por John Textor e iniciou os trabalhos nesta sexta-feira.+ Posse de bola, contexto e importância do volante: como jogam as equipes de Luís Castro, na mira do Botafogo

A questão é que Mazzuco não chega com o currículo recente recheado de bons trabalhos. Apesar de ter a confiança do norte-americano por ter trabalhado em clubes que possuem donos e modelos administrativos, André não deixou saudade em Santos, Cruzeiro e Vasco, os últimos três clubes que passou.

Foram 40 nomes contratados ao todo durante os últimos anos para esses clubes. O contexto encontrado nas equipes é diferente do que ele verá no Botafogo, uma instituição capaz de fazer investimento no mercado - mesmo que ainda pequenos a curto prazo.

O LANCE! mostra todas as contratações que foram feitas por André Mazzuco no Vasco, em 2019 e 2020, no Cruzeiro, no começo de 2021, e no Santos, na reta final do ano passado. Confira a lista:VASCO: 17 jogadores

Klebinho (lateral-direito): contratado por empréstimo junto ao Flamengo. Ficou menos de dez dias na Raposa e foi devolvido.Guilherme Bissoli (atacante): emprestado pelo Athletico, foi chamado de volta pelo Furacão no fim do ano pela falta de espaçoMatheus Neris (volante): contratado sem custos junto ao PalmeirasMatheus Barbosa (volante): emprestado junto ao Avaí. Era um dos destaques da Série B e foi negociado com o Atlético-GO. Atualmente está no Vasco.Alan Ruschel (lateral-esquerdo): chegou em definitivo mas logo foi emprestado ao América-MGFelipe Augusto (volante): a custo zero do América-MG. Atualmente está no CSARômulo (volante/lateral-direito): contratado sem custos por estar livre no mercado após deixar o Genoa-ITAJoseph (lateral-direito): emprestado pelo América-MG. Não rendeu na RaposaFlávio (volante): emprestado pelo América-MG, retornou ao Coelho para a temporada 2022Bruno José (atacante): contratado junto ao Brasil de Pelotas, foi um dos destaques do Cruzeiro em 2021Eduardo Brock (zagueiro): contratado a custo zero vindo do CearáMarcinho (meia): destaque da Série B em 2020, assinou em definitivo após deixar o Sampaio Corrêa mas não rendeu na Raposa

SANTOS: 11 jogadores

Jandrei (goleiro): contratado junto ao Genoa-ITA. Fez apenas um jogo pelo Peixe e saiuDanilo Boza (zagueiro): empréstimo junto ao Mirassol. Santos não assumiu a opção de compraEmiliano Velázquez (zagueiro): livre no mercado após sair do Rayo Vallecano-ESPMoraes (lateral-esquerdo): empréstimo junto ao Atlético-GO. Também deixou o PeixeVinícius Zanocelo (volante/meia): empréstimo até maio de 2023 junto à FerroviáriaCamacho (volante): chegada em definitivo após sair do CorinthiansAugusto (meia): emprestado pelo Real Madrid. Não jogou pelo time profissional do SantosMatías Lacava (meia): empréstimo junto ao Puerto Cabello-VENMarcos Guilherme (atacante): empréstimo junto ao Internacional até junho de 2022Léo Baptistão (atacante): chegou livre após rescindir com o WuhanDiego Tardelli (atacante): assinou sem custos por estar livre no mercado. Marcou apenas um gol e deixou o clube