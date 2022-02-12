Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cano, Tardelli, Ruschel... Relembre as contratações de André Mazzuco, novo diretor do Botafogo, em clubes
futebol

Cano, Tardelli, Ruschel... Relembre as contratações de André Mazzuco, novo diretor do Botafogo, em clubes

Profissional chega como novo diretor de futebol por pedido de John Textor; somados Santos, Cruzeiro e Vasco, últimos três trabalhos, executivo fez 40 contratações...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 07:00
André Mazzuco chega para um dos maiores desafios da carreira: ser o homem forte do futebol de um endinheirado Botafogo, que passa por um momento de transição dentro e fora de campo. O executivo foi escolhido como diretor de futebol por John Textor e iniciou os trabalhos nesta sexta-feira.+ Posse de bola, contexto e importância do volante: como jogam as equipes de Luís Castro, na mira do Botafogo
A questão é que Mazzuco não chega com o currículo recente recheado de bons trabalhos. Apesar de ter a confiança do norte-americano por ter trabalhado em clubes que possuem donos e modelos administrativos, André não deixou saudade em Santos, Cruzeiro e Vasco, os últimos três clubes que passou.
Foram 40 nomes contratados ao todo durante os últimos anos para esses clubes. O contexto encontrado nas equipes é diferente do que ele verá no Botafogo, uma instituição capaz de fazer investimento no mercado - mesmo que ainda pequenos a curto prazo.
O LANCE! mostra todas as contratações que foram feitas por André Mazzuco no Vasco, em 2019 e 2020, no Cruzeiro, no começo de 2021, e no Santos, na reta final do ano passado. Confira a lista:VASCO: 17 jogadores
Klebinho (lateral-direito): contratado por empréstimo junto ao Flamengo. Ficou menos de dez dias na Raposa e foi devolvido.Guilherme Bissoli (atacante): emprestado pelo Athletico, foi chamado de volta pelo Furacão no fim do ano pela falta de espaçoMatheus Neris (volante): contratado sem custos junto ao PalmeirasMatheus Barbosa (volante): emprestado junto ao Avaí. Era um dos destaques da Série B e foi negociado com o Atlético-GO. Atualmente está no Vasco.Alan Ruschel (lateral-esquerdo): chegou em definitivo mas logo foi emprestado ao América-MGFelipe Augusto (volante): a custo zero do América-MG. Atualmente está no CSARômulo (volante/lateral-direito): contratado sem custos por estar livre no mercado após deixar o Genoa-ITAJoseph (lateral-direito): emprestado pelo América-MG. Não rendeu na RaposaFlávio (volante): emprestado pelo América-MG, retornou ao Coelho para a temporada 2022Bruno José (atacante): contratado junto ao Brasil de Pelotas, foi um dos destaques do Cruzeiro em 2021Eduardo Brock (zagueiro): contratado a custo zero vindo do CearáMarcinho (meia): destaque da Série B em 2020, assinou em definitivo após deixar o Sampaio Corrêa mas não rendeu na Raposa
SANTOS: 11 jogadores
Jandrei (goleiro): contratado junto ao Genoa-ITA. Fez apenas um jogo pelo Peixe e saiuDanilo Boza (zagueiro): empréstimo junto ao Mirassol. Santos não assumiu a opção de compraEmiliano Velázquez (zagueiro): livre no mercado após sair do Rayo Vallecano-ESPMoraes (lateral-esquerdo): empréstimo junto ao Atlético-GO. Também deixou o PeixeVinícius Zanocelo (volante/meia): empréstimo até maio de 2023 junto à FerroviáriaCamacho (volante): chegada em definitivo após sair do CorinthiansAugusto (meia): emprestado pelo Real Madrid. Não jogou pelo time profissional do SantosMatías Lacava (meia): empréstimo junto ao Puerto Cabello-VENMarcos Guilherme (atacante): empréstimo junto ao Internacional até junho de 2022Léo Baptistão (atacante): chegou livre após rescindir com o WuhanDiego Tardelli (atacante): assinou sem custos por estar livre no mercado. Marcou apenas um gol e deixou o clube
Crédito: ContrataçõesdeAndréMazzuco(RafaelRibeiro/Vasco-IvanStorti/Santos-Reprodução/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados