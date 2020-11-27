Cano se torna o segundo maior artilheiro da elite do futebol brasileiro em 2020

Crédito: Cano tem média superior a um gol a cada dois jogos (DANIEL JAYO/AFP

No dia em que o mundo se despediu de Diego Maradona, um outro argentino fez questão de homenagear o ídolo com um gol: Germán Cano. O artilheiro vascaíno marcou o seu 4º gol nos últimos quatro jogos, reafirmando a sua grande fase. A vítima da vez foi o Defensa y Justicia, clube do seu país.

Cano anotou o único tento do Vasco no empate em 1 a 1, chegando assim a 20 bolas na rede em apenas 36 atuações na temporada. Agora, entre os jogadores que atuam por times da Série A, apenas Thiago Galhardo, do Internacional, tem mais gols do que o centroavante cruz-maltino. O meia-atacante colorado já deixou sua marca 21 vezes.

Outro número interessante que mostra a eficiência do argentino: Cano tem mais gols (20) do que todos os outros jogadores do Vasco somados. A equipe de São Januário estufou as redes somente 39 vezes em 43 partidas na temporada, a pior marca entre os 20 times que disputam a Série A.

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