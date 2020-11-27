Cano se torna o segundo maior artilheiro da elite do futebol brasileiro em 2020

No dia em que o mundo se despediu de Diego Maradona, um outro argentino fez questão de homenagear o ídolo com um gol: Germán Cano. O artilheiro vascaíno marcou o seu 4º gol nos últimos quatro jogos, reafirmando a sua grande fase. A vítima da vez foi o Defensa y Justicia, clube do seu país.
Cano anotou o único tento do Vasco no empate em 1 a 1, chegando assim a 20 bolas na rede em apenas 36 atuações na temporada. Agora, entre os jogadores que atuam por times da Série A, apenas Thiago Galhardo, do Internacional, tem mais gols do que o centroavante cruz-maltino. O meia-atacante colorado já deixou sua marca 21 vezes.
Outro número interessante que mostra a eficiência do argentino: Cano tem mais gols (20) do que todos os outros jogadores do Vasco somados. A equipe de São Januário estufou as redes somente 39 vezes em 43 partidas na temporada, a pior marca entre os 20 times que disputam a Série A.
ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2020- Apenas jogadores da Série A
1º - Thiago Galhardo - Internacional - 21 gols em 43 jogos2º - Germán Cano - Vasco - 20 gols em 36 jogosPedro - Flamengo - 20 gols em 37 jogos4º - Nenê - Fluminense - 19 gols em 38 jogos 5º - Marinho - Santos - 18 gols em 28 jogosGabigol - Flamengo - 18 gols em 29 jogosDiego Souza - Grêmio - 18 gols em 37 jogos8º - Brenner - São Paulo - 17 gols em 29 jogosBruno Henrique - 17 gols em 37 jogos10º - Vinícius - Ceará - 16 gols em 44 jogos