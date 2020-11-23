Cano se torna o 2º maior artilheiro estrangeiro do Vasco na história do Brasileiro

Crédito: Cano tem 19 gols em 2020 (Rafael Ribeiro/Vasco

Germán Cano parece ter feito realmente as pazes com as redes. Após mais de dois meses sem marcar gols, o argentino desencantou na última semana, contra o Sport, anotando duas vezes. Neste domingo, no duelo com o São Paulo, no Morumbi, o atacante voltou a marcar, fazendo o gol único do Vasco no empate em 1 a 1.

Foi a 19ª bola na rede do argentino nesta temporada, a 10ª no Campeonato Brasileiro. Apesar de estar apenas em seu primeiro ano em São Januário, Cano já se torna o segundo maior goleador estrangeiro do clube na história da competição nacional. Em apenas 19 jogos, o camisa 14 já deixou para trás nomes como Maxi López, Dario Conca e Carlos Tenório. Confira o ranking:

ESTRANGEIROS COM MAIS GOLS PELO VASCO EM BRASILEIRO