Cano se isola como o 3º estrangeiro com mais gols na história do Vasco

Crédito: Cano recebeu uma placa do presidente Jorge Salgado (Rafael Ribeiro/Vasco

Germán Cano segue escrevendo sua história com a camisa do Vasco. No dia em que recebeu uma placa do presidente Jorge Salgado, por ter se tornado o maior artilheiro estrangeiro do clube neste século, com 29 gols, o atacante entrou em campo e marcou mais um, garantindo a vitória vascaína por 2 a 1 sobre o Madureira, resultado que colocou o time na decisão da Taça Rio.

Cano agora é também, de forma isolada, o 3º maior goleador estrangeiro de todos os tempos do Cruz-Maltino, com 30 gols. O argentino deixou para trás seu conterrâneo Alfredo González, que estufou as redes 29 vezes em 56 partidas pela equipe de São Januário entre 1940 e 1941. O atual centroavante entrou em campo em três jogos a mais.

Apenas dois jogadores nascidos fora do Brasil aparecem à frente do camisa 14: Villadoniga, uruguaio que brilhou no clube entre 1938 e 1942, e Silvio Parodi, paraguaio, que jogou pelo Vasco no meio da década de 50. Veja os números:

MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO VASCO– Fonte: Blog do Garone