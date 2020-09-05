Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cano se aproxima de recorde de Petkovic com a camisa do Vasco

Atacante argentino é o artilheiro do time na temporada...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 07:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 07:05
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Foram apenas três partidas sem estudar as redes. Normal para a maioria dos jogadores, mas muito tempo para Germán Cano. Após viver seu maior jejum de gols desde que chegou ao Vasco, o argentino voltou a marcar. Contra o Santos, na quarta-feira, o artilheiro anotou o seu 13º tento em 20 jogos pelo Cruz-Maltino em 2020, se consolidando ainda mais como o goleador da equipe.
Os números são tão bons, que o centroavante caminha para bater um recorde logo em seu primeiro ano em São Januário. Neste século, o estrangeiro com mais gols em uma única temporada pelo Vasco é Petkovic. Em 2004, em sua última passagem pelo clube, o sérvio deixou sua marca 18 vezes em 36 partidas, uma média de um gol a cada dois jogos. Com mais de 30 partidas para o fim do Brasileiro, ainda vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e com uma média superior, Cano tem tudo para bater esta marca.
Na história do Vasco, esse recorde entre os gringos pertence ao uruguaio Villadoniga, que defendeu o clube entre 1938 e 1942. 'El Architeto', como era chamado, marcou 83 gols com a camisa vascaína, sendo o recordista entre os estrangeiros em números absolutos. Destes, 34 foram anotados em 1940, quando viveu a sua temporada mais artilheira e também a de um gringo no Cruz-Maltino. Será que Cano alcança?
ESTRANGEIROS COM MAIS GOLS EM UM ANO PELO VASCO- Neste século
1º - Petkovic - 18 gols em 36 jogos - 20042º - Cano - 13 gols em 20 jogos - 2020 (em andamento)3º - Andrés Rios - 12 gols em 54 jogos - 20184º - Riascos - 10 gols em 17 jogos - 20165º - Tenório - 9 gols em 31 jogos - 2013

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados