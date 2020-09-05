Cano se aproxima de recorde de Petkovic com a camisa do Vasco

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Foram apenas três partidas sem estudar as redes. Normal para a maioria dos jogadores, mas muito tempo para Germán Cano. Após viver seu maior jejum de gols desde que chegou ao Vasco, o argentino voltou a marcar. Contra o Santos, na quarta-feira, o artilheiro anotou o seu 13º tento em 20 jogos pelo Cruz-Maltino em 2020, se consolidando ainda mais como o goleador da equipe.

Os números são tão bons, que o centroavante caminha para bater um recorde logo em seu primeiro ano em São Januário. Neste século, o estrangeiro com mais gols em uma única temporada pelo Vasco é Petkovic. Em 2004, em sua última passagem pelo clube, o sérvio deixou sua marca 18 vezes em 36 partidas, uma média de um gol a cada dois jogos. Com mais de 30 partidas para o fim do Brasileiro, ainda vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e com uma média superior, Cano tem tudo para bater esta marca.

Na história do Vasco, esse recorde entre os gringos pertence ao uruguaio Villadoniga, que defendeu o clube entre 1938 e 1942. 'El Architeto', como era chamado, marcou 83 gols com a camisa vascaína, sendo o recordista entre os estrangeiros em números absolutos. Destes, 34 foram anotados em 1940, quando viveu a sua temporada mais artilheira e também a de um gringo no Cruz-Maltino. Será que Cano alcança?

ESTRANGEIROS COM MAIS GOLS EM UM ANO PELO VASCO- Neste século