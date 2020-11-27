Cano salva de novo e Vasco empata com o Defensa y Justicia pela Copa Sul-Americana

O Vasco jogou mal, mas contou com mais um gol salvador de Germán Cano, na noite desta quinta-feira, para arrancar um empate com o Defensa y Justicia, fora de casa. O 1 a 1, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi completado com um gol de Romero para o time mandante. A próxima partida é em uma semana, em São Januário.Quase 3 a 0O time argentino começou melhor. Foram investidas em série, especialmente pela esquerda do ataque. A bola até entrou aos 24 minutos, mas o gol de Rius foi anulado por impedimento na jogada. Outros dois gols do time de Hernán Crespo foram anulados por impedimento.
Raro ataque vascaínoO Vasco não se achava. Nem na marcação nem no ataque. Tanto que a primeira chance foi só aos 35 minutos, quando Gustavo Torres roubou uma bola e arrancou pela esquerda. A finalização, contudo, foi defendida pelo goleiro Unsaín.
Gol de quem?Na segunda etapa, o Vasco novamente demorou a se encontrar, mas quando o fez... Miranda achou lançamento para Léo Matos que cruzou da linha de fundo para Cano - sempre ele - abrir o placar, aos 16 minutos. Mas o Cruz-Maltino fez pouco mais no ataque.
BombardeioApesar de o gol ter sido marcado por Cano, quem mais se destacou no Vasco foi Lucão. Foram três defesas importantes. Mas o goleiro nada pôde fazer quando o Defensa y Justicia envolveu a marcação vascaína e Romero acertou um chute forte. Era o empate, aos 33 minutos. Algumas outras chances surgiram, mas a igualdade se manteve.
FICHA TÉCNICADEFENSA Y JUSTICIA 1 x 1 VASCO
Local: Norberto Tomaghello, em Florencio Varela (ARG)Data/Hora: 26/11/2020, às 21h30Árbitro: Andres Matonte (URU)Assistentes: Carlos Barreirro (URU) e Martin Soppi (URU)VAR: Jhon Ospina (COL)Gols: Cano (16'/2ºT 0-1) e Romero (33'2ºT 1-1)Cartões amarelos: Frías e AcevedoCartões vermelhos: Não houve.
DEFENSA Y JUSTICIAUnsaín, Frias, Martínez e Britez; Breintenbruch, Loaiza (Acevedo, 13'/1ºT), Larralde (Hachen, 32'/2ºT) e Benítez; Rius, Pizzini (Villagra, 46'/2ºT) e Romero - Técnico: Hernán Crespo.
VASCOLucão, Miranda (Marcelo Alves, 44/'2ºT), Leandro Castan e Ricardo Graça; Léo Matos, Marcos Júnior, Gil (Bruno Gomes, 44'/2ºT) e Neto Borges; Yago Pikachu (Carlinhos, 24'/2ºT), Cano (Ygor Catatau, 43'/2ºT) e Torres (Lucas Santos, 35'/2ºT) - Técnico: Alexandre Grasseli.