Cano marca duas vezes e encerra jejum: 'Espero seguir fazendo gols para o Vasco sair dessa zona'

Crédito: Cano marcou os dois gols da vitória do Vasco - Divulgação Twitter/Vasco

O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e muito por conta de Germán Cano. O artilheiro do Vasco voltou a marcar após dois meses sem balançar as redes e decidiu a partida contra o Sport com dois gols na conta. Em entrevista após a partida, Cano comemorou o fim do jejum de gols.

- Não estávamos tão bem, mas hoje conseguimos lutar e jogar bem, esse era o objetivo. Voltamos a ganhar, e estou muito feliz também pelos gols. Espero fazer muito gols para o Vasco sair dessa zona em que estávamos e seguir triunfando - afirmou Cano.