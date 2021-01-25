Cano já é o maior artilheiro do Vasco em uma temporada desde Alecsandro

Três finalizações, dois gols e a precisão que tem sido comum a Germán Cano com a camisa do Vasco. Contra o Atlético Mineiro, no fim de semana, na vitória vascaína por 3 a 2, o atacante argentino atingiu a marca de 23 bolas na rede nessa temporada. Isso num time que anotou apenas 49 tentos em 54 jogos. O camisa 14 é responsável por quase 50% dos gols da equipe nesse período.