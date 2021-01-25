Cano já é o maior artilheiro do Vasco em uma temporada desde Alecsandro

Três finalizações, dois gols e a precisão que tem sido comum a Germán Cano com a camisa do Vasco. Contra o Atlético Mineiro, no fim de semana, na vitória vascaína por 3 a 2, o atacante argentino atingiu a marca de 23 bolas na rede nessa temporada. Isso num time que anotou apenas 49 tentos em 54 jogos. O camisa 14 é responsável por quase 50% dos gols da equipe nesse período.
Cano agora é o maior goleador vascaíno em uma mesma temporada desde 2012, quando Alecsandro deixou a sua marca 26 vezes. Na ocasião, o centroavante teve uma média de 0,44 gols por jogo, enquanto que o hermano vem tendo um aproveitamento de 0,52.
ARTILHEIROS DO VASCO NAS ÚLTIMAS TEMPORADAS
2011 - Bernardo - 18 gols2012 - Alecsandro - 26 gols2013 - André - 12 gols2014 - Douglas e Edmílson - 14 gols2015 - Rafael Silva - 10 gols2016 - Nenê - 21 gols2017 - Nenê - 13 gols2018 - Pikachu - 19 gols2019 - Pikachu e Marrony - 10 gols2020 - Cano - 23 gols*
* temporada em andamento