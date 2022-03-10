Cano fala de carinho da torcida, projeta decisão do Fluminense e adverte: 'Faltam 90 minutos'

Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu o Olimpia por 3 a 1, no Estádio Nilton Santos, em jogo pela terceira rodada da Libertadores. Autor de dois gols na partida, Germán Cano reforçou que a classificação para a fase de grupos ainda não está decidida e reconheceu a qualidade do adversário. No Paraguai, o Tricolor poderá perder até por um gol de vantagem. - Ainda não (garantiram). Faltam 90 minutos mais. Temos que jogar com sabedoria, confiança. Estamos um time muito forte, mas não fechou. Vamos jogar lá para garantir e ir na fase de grupos. Vai ser jogo muito difícil lá. Eles jogam muito bem - disse.

O centroavante comentou sobre o carinho da torcida desde o seu anúncio. Ele disse que percebeu a recepção calorosa nas redes sociais e está aproveitando o momento junto com a torcida.

- A relação é muito boa. Desde que cheguei no Fluminense, recebi um carinho muito especial da torcida, até mesmo nas redes sociais. Quero agradecer porque eles fazem parte do Fluminense. Vamos continuar para fazer muitas coisas juntos e fazer a torcida feliz. Antes no banco de reservas, Cano conquistou a titularidade após a lesão de Fred. Artilheiro do Flu com seis gols, o argentino disse que todos do elenco têm seu espaço e dão o melhor de si.

- Acho que aqui não tem reserva ou titular. O time está fechado, jogador que tem que jogar faz o seu melhor. Demonstramos dentro do campo. Hoje foi uma vitória muito importante para nós, mas ainda não fechou. Não finalizou. Temos que continuar da mesma forma, com o grupo fechado, melhorando a cada dia.

> Veja e simule a tabela do CariocãoAo final, ele analisou qualidades do adversário e disse que o elenco precisa estar tranquilo para garantir a classificação para a fase de grupos. Além disso, falou que o grupo ainda tem pontos a serem trabalhados.

- O Olimpia tem grande jogadores, um meio-campo muito bom, de jogadores com experiência que jogam bom futebol. Temos que estar tranquilos porque sabemos que são mais noventa minutos para passar de fase. Com o time melhorando, corrigindo algumas coisas, vamos conquistar o objetivo - finalizou.