Cano e Marinho colam em Diego Souza na artilharia do futebol brasileiro

Crédito: Cano tem 23 gols na temporada (Nayra Halm/Fotoarena/Agência Lancepress!

Saíram os primeiros gols de Germán Cano em 2021. Após passar em branco nas quatro partidas anteriores do Vasco sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, o argentino estufou as redes duas vezes na vitória vascaína por 3 a 2 sobre o Atlético Mineiro, neste sábado.

Cano agora atingiu a marca de 23 gols em 44 jogos e se tornou o segundo maior artilheiro da elite do futebol brasileiro nesta temporada junto de Marinho, do Santos, que também marcou no fim de semana - derrota por 4 a 3 para o Goiás. Quem lidera a lista é Diego Souza, do Grêmio, com 24. O atacante do Tricolor Gaúcho, porém, passou em branco na rodada.

Outro que ganhou posições foi Vina, do Ceará. O meia-atacante marcou na vitória do Vozão sobre o Palmeiras por 2 a 1 e chegou à marca de 22 bolas na rede, empatando com Pedro, do Flamengo, Thiago Galhardo, do Internacional, e Brenner, do São Paulo.

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