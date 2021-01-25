Cano e Marinho colam em Diego Souza na artilharia do futebol brasileiro

Saíram os primeiros gols de Germán Cano em 2021. Após passar em branco nas quatro partidas anteriores do Vasco sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, o argentino estufou as redes duas vezes na vitória vascaína por 3 a 2 sobre o Atlético Mineiro, neste sábado.
Cano agora atingiu a marca de 23 gols em 44 jogos e se tornou o segundo maior artilheiro da elite do futebol brasileiro nesta temporada junto de Marinho, do Santos, que também marcou no fim de semana - derrota por 4 a 3 para o Goiás. Quem lidera a lista é Diego Souza, do Grêmio, com 24. O atacante do Tricolor Gaúcho, porém, passou em branco na rodada.
Outro que ganhou posições foi Vina, do Ceará. O meia-atacante marcou na vitória do Vozão sobre o Palmeiras por 2 a 1 e chegou à marca de 22 bolas na rede, empatando com Pedro, do Flamengo, Thiago Galhardo, do Internacional, e Brenner, do São Paulo.
ARTILHEIROS DO BRASIL NA TEMPORADA- Apenas gols por times da Série A
1º - Diego Souza - Grêmio - 24 gols em 48 jogos2º - Germán Cano - Vasco - 23 gols em 48 jogosMarinho - Santos - 23 gols em 39 jogos4º - Brenner - São Paulo - 22 gols em 43 jogosPedro - Flamengo - 22 gols em 47 jogosThiago Galhardo - Internacional - 22 gols em 51 jogosVina - Ceará - 22 gols em 53 jogos 8º - Gabigol - Flamengo - 21 gols em 36 jogos9º - Luiz Adriano - 20 gols em 46 jogosNenê - Fluminense - 20 gols em 46 jogosLuciano - Grêmio/São Paulo - 20 gols em 48 jogos