Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cano e Diniz, do Vasco, estão na seleção da galera; argentino é eleito 'o cara' da 30ª rodada da Série B
futebol

Cano e Diniz, do Vasco, estão na seleção da galera; argentino é eleito 'o cara' da 30ª rodada da Série B

Argentino voltou a balançar a rede e ao lado do comandante cruz-maltino foi selecionado na página oficial da competição no Twitter através de votação popular...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2021 às 15:05

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 15:05

Crédito: Cano marcou o primeiro gol do Vasco na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, em São Januário (Rafael Ribeiro / Vasco
Na tarde em que 6245 torcedores estiveram presentes em São Januário, o Vasco derrotou o Coritiba por 2 a 1 e diminuiu a diferença para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, Germán Cano, autor do primeiro gol cruz-maltino, e o técnico Fernando Diniz foram escolhidos para a seleção da galera da 30ª rodada na página oficial da competição no Twitter através de votação popular.Diante do Coxa-Branca, o Gigante da Colina teve uma boa atuação e conseguiu levar a melhor diante do atual líder do campeonato. Com a chegada de Fernando Diniz, Cano voltou a balançar a rede e ser importante na frente. O atacante passou por um incômodo jejum quando o clube era comandado por Lisca, mas conseguiu retomar o caminho dos gols. Ele também foi eleito o "cara da rodada".
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Além dele, Diniz também foi escolhido para a seleção. Desde sua chegada à equipe de São Januário, o Vasco avançou e tornou-se mais competitivo em campo. Até o momento, foram quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O que faz com que o torcedor volte a sonhar com o retorno da equipe à elite do futebol brasileiro.
+ Riquelme agradece apoio de Diniz e celebra boa fase como titular do Vasco: 'É uma honra e um sonho'
A seleção da galera da 30ª rodada da Série B é composta por: Diego Loureiro (Botafogo), Rômulo (Cruzeiro), Eduardo Brock (Cruzeiro), Rafael Ribeiro (Náutico), Matheus Pereira (Cruzeiro); Bruno Silva (Guarani), R. Potiguar (Brusque), Giovanni (Cruzeiro), Régis (Guarani); Edu (Brusque) e Germán Cano (Vasco) Técnico: Fernando Diniz (Vasco).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados