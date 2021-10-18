Cano e Diniz, do Vasco, estão na seleção da galera; argentino é eleito 'o cara' da 30ª rodada da Série B

Na tarde em que 6245 torcedores estiveram presentes em São Januário, o Vasco derrotou o Coritiba por 2 a 1 e diminuiu a diferença para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, Germán Cano, autor do primeiro gol cruz-maltino, e o técnico Fernando Diniz foram escolhidos para a seleção da galera da 30ª rodada na página oficial da competição no Twitter através de votação popular.Diante do Coxa-Branca, o Gigante da Colina teve uma boa atuação e conseguiu levar a melhor diante do atual líder do campeonato. Com a chegada de Fernando Diniz, Cano voltou a balançar a rede e ser importante na frente. O atacante passou por um incômodo jejum quando o clube era comandado por Lisca, mas conseguiu retomar o caminho dos gols. Ele também foi eleito o "cara da rodada".
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Além dele, Diniz também foi escolhido para a seleção. Desde sua chegada à equipe de São Januário, o Vasco avançou e tornou-se mais competitivo em campo. Até o momento, foram quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O que faz com que o torcedor volte a sonhar com o retorno da equipe à elite do futebol brasileiro.
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A seleção da galera da 30ª rodada da Série B é composta por: Diego Loureiro (Botafogo), Rômulo (Cruzeiro), Eduardo Brock (Cruzeiro), Rafael Ribeiro (Náutico), Matheus Pereira (Cruzeiro); Bruno Silva (Guarani), R. Potiguar (Brusque), Giovanni (Cruzeiro), Régis (Guarani); Edu (Brusque) e Germán Cano (Vasco) Técnico: Fernando Diniz (Vasco).