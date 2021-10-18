Cano e Diniz, do Vasco, estão na seleção da galera; argentino é eleito 'o cara' da 30ª rodada da Série B

Na tarde em que 6245 torcedores estiveram presentes em São Januário, o Vasco derrotou o Coritiba por 2 a 1 e diminuiu a diferença para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, Germán Cano, autor do primeiro gol cruz-maltino, e o técnico Fernando Diniz foram escolhidos para a seleção da galera da 30ª rodada na página oficial da competição no Twitter através de votação popular.Diante do Coxa-Branca, o Gigante da Colina teve uma boa atuação e conseguiu levar a melhor diante do atual líder do campeonato. Com a chegada de Fernando Diniz, Cano voltou a balançar a rede e ser importante na frente. O atacante passou por um incômodo jejum quando o clube era comandado por Lisca, mas conseguiu retomar o caminho dos gols. Ele também foi eleito o "cara da rodada".