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Cano e Arias reencontram o Junior Barranquilla; centroavante do Fluminense marcou seis gols

Tricolor tentará a primeira vitória da história contra o adversário da segunda rodada da Copa Sul-Americana...
LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 07:30

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 07:30

O Fluminense terá, nesta quarta-feira, o que para muitos é o grande confronto direto do Grupo H da Copa Sul-Americana. O time de Abel Braga vai até a Colômbia, no Estádio Metropolitano, para enfrentar o Junior Barranquilla, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da competição. Dois jogadores já conhecem bem o adversário: Germán Cano e Jhon Arias, que jogaram no país durante vários anos. O duelo tem transmissão em tempo real do LANCE!.O centroavante, que atuou pelo Independiente Medellín (COL), tem ótimos números no retrospecto. Estrela do elenco atualmente, Cano marcou seis gols nos 10 jogos disputados. No entanto, são apenas duas vitórias, dois empates e seis derrotas. O camisa 14 é o que mais entrou em campo pelo Flu na temporada, ficando fora de apenas uma das 21 partidas de 2022. Ele balançou a rede 10 vezes.
Veja a tabela da Copa Sul-Americana
Já Jhon Arias encarou o Junior Barranquilla por três times diferentes e marcou um gol apenas no primeiro encontro, em 2019, quando atuava no Patriotas (COL). São 12 jogos, três vitórias do jogador, seis empates e três triunfos para o adversário desta quarta-feira. Ele é, ao lado de Martinelli, o segundo que mais atuou em 2022, com 19 partidas.
A Colômbia costuma dar boas recordações ao Flu, inclusive nesta temporada. Em 24 jogos contra equipes do país, são 15 vitórias para o Tricolor, cinco empates e só quatro derrotas. Foram nove times diferentes, o último sendo o Millonarios, que perdeu as duas partidas pela segunda fase da Libertadores.
- Vamos ver se podemos formatar a equipe dentro daquilo que queremos. Chegar lá, não se entregar, não se encolher e fazer o que estamos fazendo. Nós queremos ganhar. Se não der para ganhar, como hoje (empate com o Santos), paciência. Não perde. Mas vamos tentar ganhar - disse o técnico Abel Braga, que admitiu ainda não ter analisado o adversário antes da partida pela estreia do Brasileirão.
Crédito: CanoeAriasvãoreencontraroJuniorBarranquilla,agorapeloFluminense(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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