Cano diz que vive 'momento especial' e projeta estreia na Sul-Americana: 'Fluminense pode chegar muito longe'

Herói do título Carioca, Germán Cano tem encantado a torcida do Fluminense em pouco tempo com raça, bom posicionamento e faro de gol. Em coletiva de imprensa, o argentino projetou a estreia na Copa Sul-Americana contra o Oriente Petrolero, na próxima quarta-feira, às 19h15, no Maracanã. Ele ressaltou que a equipe deve aprender com os erros da derrota para o Olímpia e buscar o título continental. - Acho que o Fluminense pode chegar muito longe. O time está trabalhando para continuar ganhando. Hoje a gente tem treino à tarde para analisar, montar o time para essa quarta-feira. Agora que ganhamos essa taça é muito importante para nós, sobretudo pela confiança dentro de campo. Algo que tínhamos perdido quando perdemos para o Olimpia na Libertadores, fora de casa. Esse jogo serviu de experiência para não fazer o mesmo na Copa Sul-Americana. O time está com muita confiança que o Fluminense vai brigar muito pela Sul-Americana porque queremos ser campeões - pontuou o atacante.

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O argentino destacou que o título do Estadual resgatou a confiança do grupo para a sequência da temporada. No entanto, o foco agora é total na Sul-Americana e no Brasileirão para dar alegrias à torcida tricolcor na sequência da temporada.

- Acho que o jogador nunca pode perder essa alegria. Estou muito feliz neste momento, levantar a taça com meus companheiros para mim é muito importante. Agora temos que ficar ligados no próximo jogo. O Carioca já passou, já comemoramos. É trabalhar, pois não temos tempo e temos que ficar ligados para o próximo jogo para fazer o melhor pelo time - disse o argentino

Ao ser perguntado sobre a famosa comemoração do "L" em homenagem ao filho Lorenzo, ele disse que é algo inexplicável e agradeceu o apoio dos companheiros e da direção tricolor. Ele também falou sobre ter entrado em uma seleta lista de atacantes que marcaram gols decisivos contra o Flamengo com a camisa do Fluminense.

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- Cada vez que faço o L é um momento único, inexplicável. Estou muito feliz por continuar fazendo. Trabalhar para mim e para o time neste momento especial. Agora, o ambiente aqui com meus companheiros, presidente, diretoria, é muito especial. O apoio que temos deles é muito importante. Independente se o time perde, eles sempre estão apoiando. Isso é muito importante. É especial, eu não tenho que falar disso, pois as imagens falam por si só. O momento é único, especial e nem sempre se vive isso e agora levantar essa taça é muito importante. Continuar fazendo isso no Fluminense, pois estou muito feliz - ressaltou.

- Ainda não sei o que está acontecendo (entrar no grupo seleto de atacantes que fizeram gols em Fla-Flus decisivos). Acho que com o passar dos anos eu vou entender melhor o que estou fazendo agora em tão pouco tempo. Poder fazer gol em clássico contra o Flamengo. Se você acredita no seu trabalho, as coisas acontecem dentro de campo. O momento é único, muito bom para mim e para minha carreira. E ser campeão no Maracanã para mim também é muito gratificante - finalizou.