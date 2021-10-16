Cano dedica vitória do Vasco a Sarrafiore e Miranda e exalta presença da torcida na Colina

Crédito: 'O torcedor veio nos apoiar, e vamos para cima', disse Cano (Rafael Ribeiro / Vasco

Na saída do gramado, o atacante Germán Cano também falou sobre os próximos passos do Vasco na Série B após a vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba. Em entrevista ao Premiere, o camisa 14 exaltou quais são os desafios do Cruz-Maltino.

Confira a classificação da Série B- Ajustar mais o time, seguir trabalhando - e destinou uma homenagem especial em relação ao triunfo:

- Quero dedicar essa vitória ao Sarrafiore, que é meu amigo e passou por uma cirurgia importante. Também ao Miranda, que não está conosco - completou.

Cano também exaltou o apoio da torcida.