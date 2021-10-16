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Cano dedica vitória do Vasco a Sarrafiore e Miranda e exalta presença da torcida na Colina

Autor do primeiro gol do Cruz-Maltino na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, o camisa 14 disse que o desafio é 'seguir trabalhando' pelo acesso à elite...
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Publicado em 

16 out 2021 às 19:41

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 19:41

Crédito: 'O torcedor veio nos apoiar, e vamos para cima', disse Cano (Rafael Ribeiro / Vasco
Na saída do gramado, o atacante Germán Cano também falou sobre os próximos passos do Vasco na Série B após a vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba. Em entrevista ao Premiere, o camisa 14 exaltou quais são os desafios do Cruz-Maltino.
Confira a classificação da Série B- Ajustar mais o time, seguir trabalhando - e destinou uma homenagem especial em relação ao triunfo:
- Quero dedicar essa vitória ao Sarrafiore, que é meu amigo e passou por uma cirurgia importante. Também ao Miranda, que não está conosco - completou.
Cano também exaltou o apoio da torcida.
- O torcedor veio nos apoiar em São Januário e vamos para cima - disse.

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