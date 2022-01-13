Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cano comemora acerto com o Fluminense e projeta Libertadores: 'Alcançar grandes objetivos'
futebol

Cano comemora acerto com o Fluminense e projeta Libertadores: 'Alcançar grandes objetivos'

Atacante foi anunciado pelo Tricolor nesta quinta-feira e assinou por duas temporadas; Cano tem passagens pelo Independiente de Medellín, Lanús e Vasco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 14:49

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 14:49

Nesta quinta-feira, o Fluminense oficializou a contratação de Germán Cano por duas temporadas. Após o anúncio, atacante argentino comemorou o acerto com o clube e está animado para disputar a Libertadores com as três cores. Além do Vasco, o jogador tem passagens pela Lanús e Independiente de Medellín, assim, é mais um reforço para o torneio.
>>> Com novos reforços e aposentadoria iminente de Fred, Fluminense irá reformular ataque em 2022- Estou muito feliz de chegar a um clube como o Fluminense, um time muito grande no Brasil e no mundo inteiro. Espero conseguir coisas muito importantes neste ano e estar à altura das expectativas. Disputar a Libertadores com essa camisa é algo especial. Este é um torneio muito diferente dos demais e temos que estar preparados para alcançar grandes objetivos - disse o atacante. Na Colômbia, quando atuava no Independiente, Cano marcou 35 gols em 39 partidas. No rival do Rio de Janeiro, foram 43 jogos em 101 jogos, entre 2020 e 2021. A estreia do Fluminense na Libertadores já tem data marcada: no dia 22 de fevereiro, o Tricolor enfrenta o Millonarios, às 21h30, no Estádio El Campín, em Bogotá, capital colombiana.
Crédito: GermánCanoassinoucomoFluminensenestaquinta(MailsonSantana/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados