Cano comemora acerto com o Fluminense e projeta Libertadores: 'Alcançar grandes objetivos'

Nesta quinta-feira, o Fluminense oficializou a contratação de Germán Cano por duas temporadas. Após o anúncio, atacante argentino comemorou o acerto com o clube e está animado para disputar a Libertadores com as três cores. Além do Vasco, o jogador tem passagens pela Lanús e Independiente de Medellín, assim, é mais um reforço para o torneio.

>>> Com novos reforços e aposentadoria iminente de Fred, Fluminense irá reformular ataque em 2022- Estou muito feliz de chegar a um clube como o Fluminense, um time muito grande no Brasil e no mundo inteiro. Espero conseguir coisas muito importantes neste ano e estar à altura das expectativas. Disputar a Libertadores com essa camisa é algo especial. Este é um torneio muito diferente dos demais e temos que estar preparados para alcançar grandes objetivos - disse o atacante. Na Colômbia, quando atuava no Independiente, Cano marcou 35 gols em 39 partidas. No rival do Rio de Janeiro, foram 43 jogos em 101 jogos, entre 2020 e 2021. A estreia do Fluminense na Libertadores já tem data marcada: no dia 22 de fevereiro, o Tricolor enfrenta o Millonarios, às 21h30, no Estádio El Campín, em Bogotá, capital colombiana.