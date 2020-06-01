Cano admite 'medo' de ir à rua, mas prega: 'obedecer ao que diz o Vasco'

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco marcou a reapresentação dos jogadores para esta segunda-feira - menos os 16 atualmente diagnosticados com a COVID-19. Mas a obrigação de ir a São Januário não impede os jogadores de ter sentimentos contrários. Isso inclui um dos mais importantes: o centroavante argentino Germán Cano.

- Tenho um pouco de medo de ir à rua porque a situação aqui está bastante complicada, assim como em São Paulo. Tenho que obedecer ao que diz o Vasco e tenho que me apresentar ao clube - explicou, ao canal de televisão TYC Sports, da terra natal do centroavante.

Além de Cano, o outro reforço do Vasco para a temporada também é do país vizinho. De acordo com o camisa 9, Martin Benítez e ele são alguns dos atletas que tiveram resultado negativo para o novo coronavírus.