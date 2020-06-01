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futebol

Cano admite 'medo' de ir à rua, mas prega: 'obedecer ao que diz o Vasco'

Atacante concedeu entrevista na qual revelou receio de sair de casa, mas afirmou que irá cumprir o que o clube orientou: o retorno a São Januário nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 18:44

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 18:44

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco marcou a reapresentação dos jogadores para esta segunda-feira - menos os 16 atualmente diagnosticados com a COVID-19. Mas a obrigação de ir a São Januário não impede os jogadores de ter sentimentos contrários. Isso inclui um dos mais importantes: o centroavante argentino Germán Cano.
- Tenho um pouco de medo de ir à rua porque a situação aqui está bastante complicada, assim como em São Paulo. Tenho que obedecer ao que diz o Vasco e tenho que me apresentar ao clube - explicou, ao canal de televisão TYC Sports, da terra natal do centroavante.
Além de Cano, o outro reforço do Vasco para a temporada também é do país vizinho. De acordo com o camisa 9, Martin Benítez e ele são alguns dos atletas que tiveram resultado negativo para o novo coronavírus.
- Fizeram o teste todos os jogadores e as respectivas famílias. Ontem, nos deram os testes e soubemos dos nossos companheiros. O meu deu negativo e o do Martin Benítez também. Não sei se os meninos tinham sintomas nem quem são exatamente - completou Cano.E MAIS:Protocolo do Vasco revela que isolamento social segue necessário; estudo citado gerou polêmica#VidasNegrasImportam: Vasco se manifesta em meio a protestosCorrida contra o tempo: Vasco busca renovação com Ricardo Graça E MAIS:

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