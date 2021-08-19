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futebol

'Canelite' tira Lacava dos treinos, mas não preocupa o Santos

Venezuelano não treinou na terça e na quarta, mas não preocupa a comissão técnica...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 11:11

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 11:11
Crédito: Divulgação/Santos FC
O meia Matías Lacava não treinou terça e quarta-feira no CT Rei Pelé devido a dores na canela, um processo conhecido como canelite, mas não preocupa o Santos. O Departamento Médico está preservando o jogador, que ainda não está inscrito ploe clube, e acredita que ele voltará aos treinos normalmente nos próximos dias.Ainda na terça-feira, o clube aproveitou o momento para que o venezuelano fosse até a Polícia Federal para regularizar a documentação de visto. O jogador está pré-convocado pela Seleção da Venezuela para participar dos jogos eliminatórios da Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina, o Peru e o Paraguai, em setembro.
Há quase duas semanas desde sua chegada oficial no Santos, o meia vêm se destacando nos treinos da equipe Sub-23 do clube. A expectativa é de que ele suba em breve ao elenco profissional.O time Sub-23 do Santos, comandado pelo técnico Pablo Fernandez, vai disputar a Copa Paulista. A competição tem início para o Peixe no dia 14 de setembro, quando a equipe enfrenta o EC São Bernardo.

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