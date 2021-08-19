'Canelite' tira Lacava dos treinos, mas não preocupa o Santos

O meia Matías Lacava não treinou terça e quarta-feira no CT Rei Pelé devido a dores na canela, um processo conhecido como canelite, mas não preocupa o Santos. O Departamento Médico está preservando o jogador, que ainda não está inscrito ploe clube, e acredita que ele voltará aos treinos normalmente nos próximos dias.Ainda na terça-feira, o clube aproveitou o momento para que o venezuelano fosse até a Polícia Federal para regularizar a documentação de visto. O jogador está pré-convocado pela Seleção da Venezuela para participar dos jogos eliminatórios da Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina, o Peru e o Paraguai, em setembro.