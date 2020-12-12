Candidatos à presidência do Santos se manifestam após votarem

Crédito: Fábio Lázaro/Lancepress

Todos os candidatos à presidência do Santos registraram os seus votos nas primeiras horas do pleito, que durou entre 10h e 18h. Os seis postulantes ao cargo máximo do Peixe se dividiram entre exercerem os seus direitos presencialmente, na Vila Belmiro, e utilizando da novidade estatutária, o voto à distância, de forma virtual.

Daniel Curi e Milton Teixeira filho falaram com a imprensa antes de registrarem os seus votos.

- Vamos ganhar, po. Vamos ganhar, chapa seis, a melhor. TÔ gostando da recepção da nossa chapa. O pessoal acreditou, viu os programas. Acredito firmemente da chapa seis, vamos ganhar - disse Curi.

- Acima de tudo, é uma verdadeira festa da democracia santista. Esperamos que, independentemente do resultado, se assim o associado e a associada do clube desejar, que sejamos os próximos administradores, do triênio 2021 a 2023, e que assim seja feita a vontade do associado e associada. Que assim seja, com as bênçãos de Deus. Se não formos os escolhidos, que a próxima gestão seja sempre a bem do Santos Futebol Clube, sempre pensando nas mudanças, além de resgatar as tradições, os valores, as glórias. Que seja uma gestão de ruptura, para que a inovação seja implementada no clube, para que o Santos volte novamente ser um símbolo de excelência no mercado e o associado e associada santista volte a ter a sua autoestima de volta - afirmou Teixeira.Rodrigo Marino votou presencialmente, mas não falou com a imprensa. No entanto, o seu candidato à vice-presidência, Ademir Quintino, se manifestou através das suas redes sociais.

- Que seja feita a vontade dos sócios e, acima de tudo, vença o Santos FC - publicou o jornalista.

Fernando Silva exerceu o seu direito de associado à distância, mas, depois disso, se dirigiu aos arredores da Vila Belmiro, onde falou com exclusividade com a reportagem do LANCE!.

- Confiante a gente está. Estamos vendo mais de 6 mil votos online e acho que o Santos já sai vencedor com esse processo de eleição. Desde 2011 a gente tenta isso, e daqui pra frente vai ser fato na história do Santos - pontuou o candidato.

A assessoria de imprensa de Ricardo Agostinho disponibilizou à imprensa um vídeo do momento em que ele registra o seu voto virtual. Ao fim da filmagem, o candidato, confiante, diz algumas palavras.

- Voto computado, chapa três. Vamos transformar, Santos - externou Agostinho.

O término da eleição presidencial do Santos está previsto para às 18h nas dependências do estádio Urbano Caldeira, onde as urnas estão dividias entre o Ginásio Athiê Jorge Cury e o Salão de Mármore, e a sede da Federação Paulista de Futebol, que estima-se receber 128 sócios. A tendência é que dentro de uma hora após o fechamento das urnas já se tenha ideia do resultado final.