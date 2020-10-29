Candidato à presidência do Barcelona mira retorno de Guardiola ao clube

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Oito anos após deixar o Barcelona, Pep Guardiola pode retornar ao Camp Nou na próxima temporada. Pelo menos, esse é o desejo de Víctor Font, um dos favoritos a assumir a presidência do clube catalão após renúncia de Josep Bartomeu. Em entrevista ao veículo inglês Sky Sports, o candidato destacou a importância de ter ídolos do Barça dentro do projeto de recuperação do clube.- Nossa intenção é construir um projeto muito forte e competitivo e temos muita sorte no Barça por termos herdado um estilo de jogo que Cruyff implantou. A maioria dos melhores profissionais que conhecem esse estilo também são torcedores e amam o clube, como Pep Guardiola, Xavi, Iniesta e Puyol.

- Eles todos são lendas que amam o Barcelona, mas não trabalham para o Barça hoje - precisamos trazê-los de volta para garantir que teremos um projeto muito competitivo - concluiu Font.

O candidato ainda falou sobre a situação de Lionel Messi, que está no último ano de contrato com o Barcelona. Segundo ele, o retorno de Guardiola e de outros ídolos do clube faria com que o craque argentino repensasse a saída do Camp Nou.