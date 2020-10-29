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futebol

Candidato à presidência do Barcelona mira retorno de Guardiola ao clube

Víctor Font afirma que volta do treinador poderia influenciar na permanência de Messi...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 14:36

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 14:36
Crédito: AFP / LLUIS GENE
Oito anos após deixar o Barcelona, Pep Guardiola pode retornar ao Camp Nou na próxima temporada. Pelo menos, esse é o desejo de Víctor Font, um dos favoritos a assumir a presidência do clube catalão após renúncia de Josep Bartomeu. Em entrevista ao veículo inglês Sky Sports, o candidato destacou a importância de ter ídolos do Barça dentro do projeto de recuperação do clube.- Nossa intenção é construir um projeto muito forte e competitivo e temos muita sorte no Barça por termos herdado um estilo de jogo que Cruyff implantou. A maioria dos melhores profissionais que conhecem esse estilo também são torcedores e amam o clube, como Pep Guardiola, Xavi, Iniesta e Puyol.
- Eles todos são lendas que amam o Barcelona, mas não trabalham para o Barça hoje - precisamos trazê-los de volta para garantir que teremos um projeto muito competitivo - concluiu Font.
O candidato ainda falou sobre a situação de Lionel Messi, que está no último ano de contrato com o Barcelona. Segundo ele, o retorno de Guardiola e de outros ídolos do clube faria com que o craque argentino repensasse a saída do Camp Nou.
- A única coisa que Messi precisa é saber que faz parte de um projeto competitivo que aspira a conquistar a próxima Liga dos Campeões. Não temos dúvidas de que se tivermos a honra de assumir o comando do Barcelona, ​​seremos capazes de conseguir (a permanência de Messi).

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