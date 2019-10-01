Campos societys se modernizam e deixam de ser só espaços para o futebol

Os societys vão além dos campos e agora oferecem muitas opções de entretenimento aos peladeiros Crédito: Carlos Alberto Silva

A grama natural deu lugar à sintética. Há anos os campos societys ganham cada vez mais adereços e tornaram-se espaços para belos gols e jogadas. O aumento crescente da demanda pelo entretenimento, porém, obrigou muitos deles a se modernizarem por conta da concorrência.

Além do espaço para a prática do futebol, a maioria dos societys já contam com alternativas de entretenimento para diferentes públicos. O cenário do tradicional futebol divide espaço com mesas de sinuca, tênis de mesa, pebolim (totó) entre outras alternativas.

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Esse leque maior de opções fez com que os jogadores dos "Boleiros do Norte", grupo de amigos formados por pessoas das cidades do Norte capixaba em grande maioria, trocasse de campo ao longo dos anos até encontrarem um local que entregasse o que precisavam.

O "presida" do grupo, o jornalista Rhayan Esteves, explicou que o time pontuou muitas coisas para definir o local atual onde não só jogam futebol, mas também se reúnem para a famosa resenha pós-pelada.

"Já tivemos alguns problemas em relação aos coletes em outros campos. Muitas vezes estavam com mal-cheiro, molhados ou rasgados. Nos reunimos para jogar com a intenção de nos divertir, não em ter contratempos. Todos trabalham ou estudam, então quando chegamos e encontramos um vestiário limpo para nos trocarmos, um espaço para tomar banho depois de jogar, agiliza demais nosso lado. Isso pesou na escolha do local onde jogamos atualmente. Fora a estrutura, pois quem chega mais cedo consegue se distrair, ver um jogo na televisão e por aí vai", detalhou Rhayan.

Rhayan Esteves é o "presida" da pelada Boleiros do Norte Crédito: Carlos Alberto Silva

ATENTO AO MERCADO

Dono de um society no bairro Tabuazeiro, em Vitória há cinco anos, o empresário Thiago Bittencourt percebeu a necessidade de oferecer um algo a mais aos clientes e decidiu junto do sócio Lanin Pereira, modernizar a estrutura oferecida no local.

"Tivemos de fazer essa mudança quando trouxemos a escolinha do Grêmio aqui para o Estado, então precisávamos ter uma estrutura à altura. Procuramos também diversificar e hoje oferecemos um futmesa, contamos com churrasqueiras, espaço para receber até 300 pessoas, agora também um crossFit. Nossa intenção é ser um centro esportivo. Depois que reformamos, passamos a ser procurados por faculdades e ligas para realizarem os campeonatos aqui", detalhou.

ONDE JOGAR

Quer reunir a turma para bater uma bolinha, mas não sabe onde jogar? Listamos abaixo os principais espaços na Grande Vitória. São mais de vinte opções de espaços para a prática do futebol e momentos de lazer. Os preços pelo aluguel da hora variam, mas ficam entre R$ 120,00 e R$ 180,00. Alguns locais oferecem a opção de ser mensalista, o que garante um desconto no valor.

VITÓRIA

Arena Loc

Rua Francisco Rubim, número 405

Bento Ferreira

Contato: (27) 99974-4256

Society Bola Show

Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, número 317

Tabuazeiro

Contato:(27) 99869-9878

Olé Society

Rua Arnaldo Magalhães Filho, número 291

Santa Lúcia

Contato: (27) 3324-6362

Bate-Bola Vix

Rua das Palmeiras, número 500

Itararé

Contato: (27) 3376-9000

Society do Chico

Avenida Francisco Generoso da Fonseca, 175

Jardim da Penha

Contato: (27) 3227-2126

High Society - Goiabeiras

Rua Mauro Miranda Madureira, número 212

Goiabeiras

Contato: (27) 99942-0040

Sindibancários

Rua Wilson Freitas, número 93

Ilha de Santa Maria

Contato:

(27) 3331-9999

SERRA

Golaço

Avenida Norte Sul

Jardim Limoeiro

Contato: (27) 3065-1091

SITE: www.golaco.com.br

Green Ball Sports Center

Rua Nestor Guisso, número 255

Boa Vista II

Contato: (27) 3328-2620

Society Miranda

Avenida Industrial

Jardim Limoeiro

Contato: (27) 98874-2439 e 3338-1136

Society Bola Branca - Jardim Bela Vista

Rua Antônio Borges Miguel, número 5

Jardim Bela Vista

Contato (27) 99855-3733

VILA VELHA

Society Covre

Rua Netuno

Bairro Alvorada

Contato: (27) 98123-0400

SITE: www.societycovre.com

Green Ball Vila Velha

Rua Getúlio Freire Nunes, número 81

Divino Espírito Santo

Contato: (27) 3062-7185

Centro Esportivo Marcella

Avenida Luciano das Neves

Divino Espírito Santo

Contato: (27) 99687-6484

Villa Sports Society

Contato: (27) 99715-2809

Rua Cabo Aylson Simões

Divino Espírito Santo

Contato: (27) 99600-8206

Society Forte Espaço e Lazer

Rua Francisco Lacerda de Águiar, número 193/345

São Torquato

Contato: (27) 3326-1288

Campo Society Estação 66

Rua Nossa Senhora Rosário, número 66

Aribiri

Estação Verde Eventos

Avenida Capixaba, número 100

Soteco

Contato: (27) 3389-4587

SITE: www.estacaoverde.com

Society Tupi

Rua Jaime Duarte, número 281/395

Itapuã

Contato: (27) 99926-9916

CARIACICA

Society Gauchão

Rua Rio Branco 2

Campo Grande

Contato: (27) 3336-4776

Society Beira-Rio

Avenida Mariano Firme, número 169

Bandeirantes

Contato: (27) 99982-1518

Arena F.C Sosiety e Eventos

Rua Esmeralda, S/N

São Geraldo