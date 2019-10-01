Campos societys se modernizam e deixam de ser só espaços para o futebol

A grama natural deu lugar à sintética. Há anos os campos societys ganham cada vez mais adereços e tornaram-se espaços para belos gols e jogadas. O aumento crescente da demanda pelo entretenimento, porém, obrigou muitos deles a se modernizarem por conta da concorrência.
Além do espaço para a prática do futebol, a maioria dos societys já contam com alternativas de entretenimento para diferentes públicos. O cenário do tradicional futebol divide espaço com mesas de sinuca, tênis de mesa, pebolim (totó) entre outras alternativas.
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Esse leque maior de opções fez com que os jogadores dos "Boleiros do Norte", grupo de amigos formados por pessoas das cidades do Norte capixaba em grande maioria, trocasse de campo ao longo dos anos até encontrarem um local que entregasse o que precisavam.
O "presida" do grupo, o jornalista Rhayan Esteves, explicou que o time pontuou muitas coisas para definir o local atual onde não só jogam futebol, mas também se reúnem para a famosa resenha pós-pelada.
"Já tivemos alguns problemas em relação aos coletes em outros campos. Muitas vezes estavam com mal-cheiro, molhados ou rasgados. Nos reunimos para jogar com a intenção de nos divertir, não em ter contratempos. Todos trabalham ou estudam, então quando chegamos e encontramos um vestiário limpo para nos trocarmos, um espaço para tomar banho depois de jogar, agiliza demais nosso lado. Isso pesou na escolha do local onde jogamos atualmente. Fora a estrutura, pois quem chega mais cedo consegue se distrair, ver um jogo na televisão e por aí vai", detalhou Rhayan.
ATENTO AO MERCADO
Dono de um society no bairro Tabuazeiro, em Vitória há cinco anos, o empresário Thiago Bittencourt percebeu a necessidade de oferecer um algo a mais aos clientes e decidiu junto do sócio Lanin Pereira, modernizar a estrutura oferecida no local.
"Tivemos de fazer essa mudança quando trouxemos a escolinha do Grêmio aqui para o Estado, então precisávamos ter uma estrutura à altura. Procuramos também diversificar e hoje oferecemos um futmesa, contamos com churrasqueiras, espaço para receber até 300 pessoas, agora também um crossFit. Nossa intenção é ser um centro esportivo. Depois que reformamos, passamos a ser procurados por faculdades e ligas para realizarem os campeonatos aqui", detalhou.
ONDE JOGAR
Quer reunir a turma para bater uma bolinha, mas não sabe onde jogar? Listamos abaixo os principais espaços na Grande Vitória. São mais de vinte opções de espaços para a prática do futebol e momentos de lazer. Os preços pelo aluguel da hora variam, mas ficam entre R$ 120,00 e R$ 180,00. Alguns locais oferecem a opção de ser mensalista, o que garante um desconto no valor.
VITÓRIA
Arena Loc
Rua Francisco Rubim, número 405
Bento Ferreira
Contato: (27) 99974-4256
Society Bola Show
Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, número 317
Tabuazeiro
Contato:(27) 99869-9878
Olé Society
Rua Arnaldo Magalhães Filho, número 291
Santa Lúcia
Contato: (27) 3324-6362
SITE: olesociety.com.br
Bate-Bola Vix
Rua das Palmeiras, número 500
Itararé
Contato: (27) 3376-9000
Society do Chico
Avenida Francisco Generoso da Fonseca, 175
Jardim da Penha
Contato: (27) 3227-2126
High Society - Goiabeiras
Rua Mauro Miranda Madureira, número 212
Goiabeiras
Contato: (27) 99942-0040
Sindibancários
Rua Wilson Freitas, número 93
Ilha de Santa Maria
Contato:
(27) 3331-9999
SERRA
Golaço
Avenida Norte Sul
Jardim Limoeiro
Contato: (27) 3065-1091
SITE: www.golaco.com.br
Green Ball Sports Center
Rua Nestor Guisso, número 255
Boa Vista II
Contato: (27) 3328-2620
Society Miranda
Avenida Industrial
Jardim Limoeiro
Contato: (27) 98874-2439 e 3338-1136
Society Bola Branca - Jardim Bela Vista
Rua Antônio Borges Miguel, número 5
Jardim Bela Vista
Contato (27) 99855-3733
VILA VELHA
Society Covre
Rua Netuno
Bairro Alvorada
Contato: (27) 98123-0400
SITE: www.societycovre.com
Green Ball Vila Velha
Rua Getúlio Freire Nunes, número 81
Divino Espírito Santo
Contato: (27) 3062-7185
Centro Esportivo Marcella
Avenida Luciano das Neves
Divino Espírito Santo
Contato: (27) 99687-6484
Villa Sports Society
Contato: (27) 99715-2809
Rua Cabo Aylson Simões
Divino Espírito Santo
Contato: (27) 99600-8206
Society Forte Espaço e Lazer
Rua Francisco Lacerda de Águiar, número 193/345
São Torquato
Contato: (27) 3326-1288
Campo Society Estação 66
Rua Nossa Senhora Rosário, número 66
Aribiri
Estação Verde Eventos
Avenida Capixaba, número 100
Soteco
Contato: (27) 3389-4587
SITE: www.estacaoverde.com
Society Tupi
Rua Jaime Duarte, número 281/395
Itapuã
Contato: (27) 99926-9916
CARIACICA
Society Gauchão
Rua Rio Branco 2
Campo Grande
Contato: (27) 3336-4776
Society Beira-Rio
Avenida Mariano Firme, número 169
Bandeirantes
Contato: (27) 99982-1518
Arena F.C Sosiety e Eventos
Rua Esmeralda, S/N
São Geraldo
Contato: (27) 99782-5028