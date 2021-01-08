Campeonato Português: Benfica, Sporting e Porto vencem na rodada

Depois de tropeçar contra o Santa Clara na última rodada e ficar apenas no empate com o time de Açores, o Benfica voltou a vencer pelo Campeonato Português nesta sexta-feira. Em jogo válido pela 13ª rodada, os Encarnados bateram o Tondela por 2 a 0, com gols de Seferovic e Waldschmidt.
PORTO VENCE FORA DE CASAQuem também entrou o campo foi o Porto, que enfrentou o Famalicão, fora de casa. Os atuais campeões nacionais venceram por 4 a 1, com gols de Taremi (duas vezes) e Sérgio Oliveira. Para os donos da casa, Jhonata Robert, em cobrança de pênalti, balançou as redes.