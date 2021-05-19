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futebol

Campeonato Paulista terá técnico estrangeiro campeão após 46 anos

A última ocasião em que um treinador de fora do Brasil levantou o caneco foi em 1975, com o argentino José Poy...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Palmeiras e São Paulo disputam nesta quinta-feira (20), a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista de 2021. Visando seu 24º título estadual, e o bicampeonato seguido, o Verdão duela com o Tricolor em um Choque-Rei que ocorrerá apenas pela segunda vez em finais por mata-mata.Treinados por Abel Ferreira e Hernan Crespo, português e argentino, respectivamente, um longo tabu irá cair após o apito final. Desde 1975, quando o também argentino José Poy levantou o caneco do Campeonato Paulista, nunca mais um estrangeiro levantou a taça. Na ocasião, Poy comandava o São Paulo e derrotou a Portuguesa, nos pênaltis, na decisão. O Palmeiras ficou com a terceira colocação.Mesmo com tabu perdurando há mais de quatro décadas, apenas dois treinadores de fora do Brasil chegaram perto de ser campeões no período. O primeiro deles foi novamente José Poy, vice com o São Paulo em 1982. O mesmo ocorreu com Dario Pereyra, em 1997, segundo colocado comandando o Tricolor.
Já para Abel Ferreira, quebrar esse tabu também pode colocá-lo na pequena lista de treinadores portugueses que conquistaram o Paulistão, feito que não ocorre há 75 anos. O primeiro e único lusitano foi Joreca, campeão em 1943, 1945 e 1946 pelo São Paulo.

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