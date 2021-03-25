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futebol

Campeonato Brasileiro vai ter limite para troca de técnicos em 2021

Com nova determinação, cada equipe só pode ter dois treinadores ao longo da competição. Além disso, cada profissional poderá treinar apenas duas equipes...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 22:12

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 22:12
Crédito: Sede da CBF no Rio de Janeiro. (Divulgação
Antes mesmo de começar, o Brasileirão de 2021 já anunciou uma nova determinação inovadora. Pela primeira vez na história, o campeonato vai impor um limite de treinadores por equipe. Assim, cada time só poderá ter dois técnicos ao longo da competição e, além disso, cada profissional só poderá treinar dois times diferentes. A informação foi dada primeiramente pelo GE.
> Confira a tabela da Copa do BrasilCom a mudança, cada clube só vai poder demitir o treinador uma vez enquanto o campeonato estiver em disputa. A determinação vale apenas para Campeonato Brasileiro da Série A, que começa no dia 29 de maio e termina em 5 de dezembro.
Vale ressaltar que essa proposta foi apresentada aos 20 clubes da Série A pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo. Em outros anos, a entidade já havia tentado implementar tal mudança, porém, não conseguiu o aval dos times. Para a competição de 2021, a votação foi apertada, e terminou aprovada por 11 a 9.
O presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, Zé Mário, estava presente à reunião virtual em que a decisão foi decretada. A entidade agregadora dos técnicos brasileiros elogiou a proposta da CBF e a decisão tomada pelos clubes.

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