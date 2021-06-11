Campeões desde o sub-13, trio de ouro do Botafogo pode consolidar sucesso na base com a Copa do Brasil sub-20

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Três nomes são figurinhas carimbadas nos times de base do Botafogo há anos: Matheus Nascimento, Kauê e Jhonnatha. Ainda longe de estourarem a idade limite dos campeonatos inferiores, o "trio de ouro" do Alvinegro pode completar um marco caso vença a Copa do Brasil sub-20, diante do Coritiba: conquistar títulos em todas as categorias que disputaram juntos.

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Matheus, de 17 anos, é atacante de área, Jhonnatha, também com 17, é ponta direita e Kauê, 16, é volante. Os três já assinaram contratos profissionais com o clube de General Severiano.

Os garotos começaram a jogar juntos com a camisa do Alvinegro no sub-13. Desde então, não passaram uma temporada sem títulos sempre que estiveram no mesmo time. Foi assim na categoria inicial, sub-15, sub-17. Agora, no sub-20, tem a possibilidade de uma conquista de âmbito nacional.

– A torcida sempre fala da gente e tem muito carinho desde quando éramos do Sub-13. É o momento da gente também se dedicar para retribuir com essa conquista inédita para eles. Nós somos muito amigos e vai ser legal conquistar um título desse tamanho juntos, mas para isso vamos ter que trabalhar bastante - afirmou Matheus Nascimento, em entrevista exclusiva ao LANCE!.A parceria não fica apenas dentro das quatro linhas: jogando juntos há tanto tempo, os três são amigos e sempre ficam para as "resenhas" quando não estão nos compromissos com o Botafogo. Kauê destacou justamente a união do grupo como um diferencial da equipe.

– Acho que não é só a nossa geração. Temos um grupo muito bom, unido e de qualidade. Acredito que esse título pode coroar o trabalho de todo mundo aqui na base, que é incrível. Estou muito motivado para essas partida. O Coritiba tem uma grande equipe e vão ser dois grandes jogos - comentou, ao LANCE!.

A badalada "geração 2004" está chegando em um ponto de começar a dar frutos já em nível profissional ao Botafogo. Os três já têm contratos assinados com o clube - Matheus Nascimento, inclusive, faz parte do dia a dia do time principal de Marcelo Chamusca.

– Estamos juntos aqui desde o Sub-13 e agora a gente tem essa possibilidade de um título nacional. Temos que trabalhar dobrado durante essas duas semanas porque sabemos que não vão ser jogos fáceis - ressaltou Jhonnatha.A GERAÇÃO 2004Matheus Nascimento, Kauê e Jhonnatha são os principais expoentes de uma das principais gerações das categorias de base do Botafogo - muitos dos jogadores nascidos em 2004 do clube são elogiados por analistas de base e pessoas que acompanham o Alvinegro.

Tiano Gomes, diretor das categorias de base, claro, é um deles. O dirigente valorizou a presença do Botafogo na final da competição e enxerga que a presença de Matheus, Kauê e Jhonnatha em uma decisão de sub-20 ainda com 16 e 17 anos de idade é uma das consequências do projeto.

– Acho tranquilo (ir e voltar do profissional para o sub-20). Sempre falo que meu objetivo é o Botafogo. Então, quero sempre estar ajudando o profissional ou aqui na base. O Tiano e o Freeland sempre conversam comigo também e sei que pensam no meu processo de formação - disse Matheus.

Matheus é um dos maiores admiradores de Kauê e Jhonnatha e aposta: em pouco tempo a dupla vai seguir os mesmos passos e estará na equipe principal do Botafogo. Os dois já participaram de alguns treinos, mas nunca foram relacionados para uma partida oficial.

– Acho que passa muito pela minha personalidade. Desde bem pequeno, sempre fui louco por competir e vencer. Então, acho que isso influencia um pouco. Quando entro em campo me dedico ao máximo, saio morto, mas satisfeito de estar ajudando o time. É importante agradecer ao trabalho de todos os funcionários aqui do clube também, sempre me deram muito suporte para jogar contra adversários mais velhos - analisou.

Mesmo acostumado a pular etapas desde pequeno, Kauê mantém os pés no chão quanto a uma possível chegada na categoria principal do Botafogo. O foco, de acordo com o volante, é apenas a final da Copa do Brasil.

– Foi difícil. Acabei tendo alguns sintomas leves e perdi dois jogos da Copa do Brasil. Fiquei de longe e torcendo pelo meus companheiros. Perdi também sessões de treinos, mas Graças a Deus me recuperei e voltei no último jogo (do Carioca). Essa semana treinei todos os dias e já me sinto melhor para ajudar a equipe - revelou.

O atacante foi o último do "trio do ouro" a assinar o contrato profissional, valorizou o momento vivido e não esconde a alegria de estar cada vez mais perto de estrear na categoria principal.