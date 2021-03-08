Campeões celebram conquista e lembram de trajetória até o título da Copa do Brasil

Crédito: César Greco/Palmeiras

Nos minutos que sucederam o apito final na conquista do tetracampeonato do Palmeiras na Copa do Brasil, alguns jogadores falaram sobre o título e lembraram da trajetória épica de um ano que tomou proporções muito intensas, com direito a pandemia, surto no elenco, maratona de jogos e a Tríplice Coroa.Gómez, que já havia vencido Brasileirão, Paulista, Libertadores e agora Copa do Brasil, falou:

– Fechamos com a tríplice coroa! Muito legal e gratificante. Agradecer primeiro a Deus, todo o pessoal do Palmeiras e minha família. Os meninos ajudaram muito o Palmeiras. Tenho 27 anos e trato de ajudar. É um campeonato muito importante e a gente mereceu muito! Queria, também, mandar uma força para toda a população do Paraguai que está passando por um momento difícil e complicado. Minhas forças daqui. Meus pensamentos estão com toda a população do Paraguai – desabafou.

Wesley, Cria da Academia que voltou de contusão e pausa de 8 meses, titular na final e dono de um gol na decisão, comemorou a conquista, mas já projetou os próximos passos.– Foi uma temporada mágica! Agora ,vamos em busca de mais dois e isso é jogar no Palmeiras. Toda competição o Palmeiras vai entrar para ganhar e nós sempre queremos mais – declarou.

Por fim, Gabriel Menino, que fez tratamento intensivo para estar disponível nas finais da Copa, e dono último gol do tetra do torneio, Menino lembrou do seu sonho de criança.– Esse é um sonho de criança sendo realizado. A gente batalhou e conquistou, apesar do ano difícil pelo vírus. A gente, desde a base, sonhava com isso e estamos realizando. Tenho certeza que vamos conquistar mais ainda, não paramos por aqui – projetou.