Campello vai à polícia contra votação online para assembleia do Vasco

A Assembleia Geral Extraordinária (AGE), convocada no fim da última semana, teve novo capítulo. Desta vez, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, foi à 17ª Delegacia de Polícia, em São Cristóvão, para registrar e contestar o processo anunciado para a AGE, isto é, por meio da plataforma "Eleja Online". A informação foi publicada pelo site do "Globo Esporte" e confirmada pela reportagem do LANCE!".A medida de Campello é mais uma direta a Faues Mussa, como vem ocorrendo nos últimos dias. A justificativa do mandatário da diretoria administrativa segue sendo a preservação de dados dos sócios e o processo de contratação da "Eleja Online", atribuição que seria da gestão do clube e não de Mussa.