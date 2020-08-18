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Campello vai à polícia contra votação online para assembleia do Vasco

Presidente da diretoria administrativa do Cruz-Maltino contesta utilização da empresa 'Eleja Online' para a assembleia, em novo movimento contra Faues Mussa...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 16:53

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 16:53

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A Assembleia Geral Extraordinária (AGE), convocada no fim da última semana, teve novo capítulo. Desta vez, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, foi à 17ª Delegacia de Polícia, em São Cristóvão, para registrar e contestar o processo anunciado para a AGE, isto é, por meio da plataforma "Eleja Online". A informação foi publicada pelo site do "Globo Esporte" e confirmada pela reportagem do LANCE!".A medida de Campello é mais uma direta a Faues Mussa, como vem ocorrendo nos últimos dias. A justificativa do mandatário da diretoria administrativa segue sendo a preservação de dados dos sócios e o processo de contratação da "Eleja Online", atribuição que seria da gestão do clube e não de Mussa.
A AGE está marcada para o próximo dia 25. Em pauta, a aprovação ou não das eleições diretas para presidente e vice-presidente do clube, e a aprovação ou da reforma estatutária. A separação dos pontos também rendeu polêmica.
Porém, à medida em que a assembleia se aproxima e há desavenças no processo, na pauta e na lista de votantes, aumenta a chance de a reunião não ocorrer. Ao menos no dia marcado.

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