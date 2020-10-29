Campello publica convocação para a eleição do Vasco; liminar permite que sócios anistiados votem

Está chegando a hora. O presidente do Vasco, Alexandre Campello, convocou, no fim da tarde desta quinta-feira, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) que vai definir o mandatário do clube no próximo triênio. Pelo edital, o pleito será de modo totalmente presencial e em São Januário.A decisão contraria o entendimento de Faues Mussa, presidente da Assembleia Geral do clube, que vem se manifestando a favor da escolha por modo eletrônico em meio à corrente pandemia de Covid-19. O edital, inclusive, possui mais capítulos das recentes trocas de farpas entre os dirigentes.