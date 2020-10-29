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Campello publica convocação para a eleição do Vasco; liminar permite que sócios anistiados votem

De acordo com o edital, o pleito será totalmente presencial, dispensando meio eletrônico - o que contraria Faues Mussa, presidente da Assembleia Geral do clube...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 18:17
Crédito: Bárbara Mendonça/LANCE!
Está chegando a hora. O presidente do Vasco, Alexandre Campello, convocou, no fim da tarde desta quinta-feira, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) que vai definir o mandatário do clube no próximo triênio. Pelo edital, o pleito será de modo totalmente presencial e em São Januário.A decisão contraria o entendimento de Faues Mussa, presidente da Assembleia Geral do clube, que vem se manifestando a favor da escolha por modo eletrônico em meio à corrente pandemia de Covid-19. O edital, inclusive, possui mais capítulos das recentes trocas de farpas entre os dirigentes.
Na convocação, Campello afirma que os funcionários estão treinados para trabalhar nas atuais circunstâncias. A votação vai se dar das 9h às 22h. São candidatos o atual mandatário, Jorge Salgado, Julio Brant, Luiz Roberto Leven Siano e Sérgio Frias.
Paralelamente, os sócios anistiados em 2018, e que haviam sido impedidos de votar por decisão recente da Junta Deliberativa, foram novamente autorizados a participar do pleito, desta vez por uma liminar da Justiça. A decisão atende a ação conjunta das chapas de Salgado e Brant e os sócios citados deverão votar de forma separada, como houve no último pleito, com a famosa "Urna 7".

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