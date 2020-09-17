Campello pede auxílio do Ministério Público do Rio nas eleições do Vasco

Crédito: Campello quer o Ministério Público do Rio nas eleições do Vasco (Reprodução

O Ministério Público do Rio de Janeiro pode ser uma espécie de avalista das eleições para a presidência do Vasco, marcadas para o dia 7 de novembro. O presidente do clube. Alexandre Campello , protocolou um ofício ao órgão, nesta quarta-feira, em que solicita a assistência no pleito, sob o argumento de evitar insegurança jurídica sobre o resultado e a falta de isenção de membros de outros poderes do clube.

Campello confirmou oficialmente a intenção de concorrer à reeleição, na última terça. Em entrevista ao Ge, o mandatário acusou nominalmente o presidente da Assembleia Geral, Faues Jassus, o Mussa, de ser aliado do grupo de Júlio Brant, do qual o filho de Mussa, Luis Mussa, faz parte da chapa.

O documento alega que o Ministério Público seria parte legítima para participar do processo eleitoral com base no Estatuto do Torcedor. O objetivo seria a proteção do direitos de milhares de sócios e torcedores para evitar "a enxurrada de processos que trará caos administrativo" ao Vasco.

Em resposta enviada à imprensa, Mussa rebateu as declarações de Campello e devolveu as acusações de falta de isenção.