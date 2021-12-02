Campeão Sub-20, capitão do Inter dispara: 'A meta é o profissional'

Responsável por erguer a taça do Campeonato Brasileiro Sub-20 no último domingo depois de uma vitória e um empate contra o São Paulo, o capitão do Internacional, o volante Lucas Vital, já planeja a temporada de 2021. O jogador de 20 anos, que chegou em 2020 ao clube gaúcho por empréstimo do Mirassol, de São Paulo, pensa grande: ter chances no time profissional.

'Estou muito adaptado e identificado com a instituição Inter, não apenas com o time dentro de campo. A minha vontade, o meu sonho é de subir ao profissional, ter a oportunidade de jogar com o time principal é incrível ', afirma o capitão, que já teve minutos no time profissional no Gauchão deste ano.

O camisa 5 ainda diz que desfruta do momento ímpar que é levantar uma taça nacional vestindo a camisa e a braçadeira de um dos principais clubes do país. Ainda mais pela campanha de superação que o Inter teve no Brasileirão sub-20. O Colorado se classificou para o mata-mata apenas no sétimo lugar, sendo que oito avançavam para as quartas de final. Nas eliminatórias, vitória e empate em cada um dos confrontos com Palmeiras, Atlético-MG e na final com o São Paulo para ficar com o título.

'Ainda sem palavras para explicar esse sentimento. Sabíamos que seria muito difícil e com todas as adversidades conseguimos esse título. O processo de evolução de cada um foi gritante, e a evolução individual acarretou na melhora do conjunto, na equipe. Colocamos nosso nome na história do clube, espero ter muitas vezes esse sentimento de ser campeão com o Inter'.

O Inter agora tem pela frente o Coritiba na Supercopa, confronto entre o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Coxa, inclusive, eliminou o Colorado na semifinal da Copa do Brasil para depois ficar com o título. A final será no dia 15 de dezembro. O campeão jogará a Copa Libertadores da categoria.