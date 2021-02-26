Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Campeão pelo Flamengo, Ceni diz não entender são paulinos bravos: 'Tenho direito de trabalhar em outro clube'
futebol

Campeão pelo Flamengo, Ceni diz não entender são paulinos bravos: 'Tenho direito de trabalhar em outro clube'

Treinador conquistou o prêmio 'Bola de Prata', nesta sexta-feira, e comentou a insatisfação dos torcedores do São Paulo...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 14:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 14:08
Crédito: Reprodução
Rogério Ceni vive os melhores dias da carreira como treinador. Campeão brasileiro pelo Flamengo nesta quinta-feira, o técnico ainda recebeu o prêmio 'Bola de Prata', entregue pelo canal ESPN. Perguntado sobre a relação com o São Paulo e também os xingamentos de alguns torcedores que recebeu nos últimos dias, após comparar a torcida tricolor com a do Flamengo, Ceni reagiu.
+ Veja os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do octa!- Eu não consigo entender o motivo. Trabalhei 25 anos no São Paulo, deixei minha vida, fiz o meu melhor. O Flamengo é o meu clube hoje, que eu trabalho, são as cores que defendo, e vou ser o melhor que eu puder ser. O São Paulo foi meu clube, mas na segunda parte da minha vida, como treinador, tenho o direito de trabalho em outro clube. Tenho muito carinho, sempre vai existir, foram muitos títulos e conquistas com o São Paulo, o mesmo número que espero ter como treinador - disse Rogério Ceni, em coletiva de imprensa logo após a premiação.Confira outras respostas de Rogério Ceni:
CRÍTICAS AO TRABALHO NO FLANão temos que dar respostas sobre críticas. Faz parte da profissão. Somos julgados toda quarta e domingo, porque é um time acostumado a vencer. Difícil agradar a todos. Espero que possamos ter proximidade maior [com o torcedor], acreditemos que é possível conquistar novos títulos e eu tenho certeza que será possível.
GRUPO EXPERIENTEÉ um prazer trabalhar com jogadores de qualidade, principalmente quando os mais velhos têm uma liderança muito grande, positiva, liderando através do exemplo, não só das palavras. Temos três capitães que ajudam muito nos vestiários. Mudanças serão conversadas internamente. Espero que possamos sentar o mais breve possível, se for da vontade do clube, para que possamos evoluir. Ano é mais curto, muitos jogos, vamos saber conduzir internamente.
CARREIRA EM ASCENSÃOTodo treinador que ganhar. No Fortaleza ajudei em todas áreas, construímos coisas, aperfeiçoamos. Foi um aprendizado muito grande e tenho muito orgulho. Foi o que credenciou para chegar ao Flamengo. Fico orgulhoso do clube ter acreditado em mim, ainda jovem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados