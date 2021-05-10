Campeão pelo Bahia, Juninho destaca conquista da Copa do Nordeste: 'Inesquecível'

Crédito: Defensor entrou na vaga de Luiz Otavio, suspenso (Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia levou a taça da Copa do Nordeste pela quarta vez no último sábado (8) após bater o Ceará por 2 a 1 nos 90 minutos e levar a melhor também nos pênaltis por 4 a 2. Com o título, o tricolor se tornou ao lado do arquirrival, Vitória, o maior campeão da competição.>Como está a situação do Bahia na busca pelo tetra?A conquista marcou o segundo título do zagueiro Juninho pelo clube de Salvador. Titular na decisão, o defensor falou sobre a marca importante tanto individual como coletivamente:

- É uma felicidade única, um momento muito especial. Desde que cheguei ao Bahia o principal objetivo era levantar troféus com essa camisa, fazer parte da história do clube. Então sem dúvidas é um momento inesquecível e que sempre lembrarei.

- Foi um jogo muito difícil, como uma verdadeira final de campeonato. Perdemos o primeiro jogo em casa, mas em nenhum momento desistimos. Sabíamos da nossa força e que poderíamos reverter o resultado fora, e foi o que fizemos. Nosso grupo merecia muito o título, foi muita entrega no dia a dia, muito trabalho e graças a Deus saímos campeões - acrescentou.