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Campeão pelo Bahia, Juninho destaca conquista da Copa do Nordeste: 'Inesquecível'

Zagueiro ressaltou também a dificuldade da 'revanche' contra o Ceará, adversário da decisão na mesma competição em 2020...
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Publicado em 

10 mai 2021 às 16:03

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 16:03

Crédito: Defensor entrou na vaga de Luiz Otavio, suspenso (Felipe Oliveira/EC Bahia
O Bahia levou a taça da Copa do Nordeste pela quarta vez no último sábado (8) após bater o Ceará por 2 a 1 nos 90 minutos e levar a melhor também nos pênaltis por 4 a 2. Com o título, o tricolor se tornou ao lado do arquirrival, Vitória, o maior campeão da competição.>Como está a situação do Bahia na busca pelo tetra?A conquista marcou o segundo título do zagueiro Juninho pelo clube de Salvador. Titular na decisão, o defensor falou sobre a marca importante tanto individual como coletivamente:
- É uma felicidade única, um momento muito especial. Desde que cheguei ao Bahia o principal objetivo era levantar troféus com essa camisa, fazer parte da história do clube. Então sem dúvidas é um momento inesquecível e que sempre lembrarei.
- Foi um jogo muito difícil, como uma verdadeira final de campeonato. Perdemos o primeiro jogo em casa, mas em nenhum momento desistimos. Sabíamos da nossa força e que poderíamos reverter o resultado fora, e foi o que fizemos. Nosso grupo merecia muito o título, foi muita entrega no dia a dia, muito trabalho e graças a Deus saímos campeões - acrescentou.
A próxima partida na temporada do Esquadrão será pelo estadual onde, depois de vencer como mandante o Bahia de Feira por 1 a 0, o grupo de transição joga o embate decisivo da semifinal na quarta-feira (12) às 21h30 em Feira de Santana. Um dia depois, o elenco principal atua pela Sul-Americana visitando o Guabirá na Bolívia.

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