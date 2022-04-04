Campeão, Palmeiras termina o Paulistão no topo de seis estatísticas

Com um 4 a 0 histórico sobre o São Paulo, após perder o primeiro jogo da decisão por 3 a 1, o Palmeiras se sagrou, neste domingo, campeão do Campeonato Paulista 2022. Esse é o 5º título do técnico Abel Ferreira pelo clube desde a sua chegada em 2020. O português já havia vencido duas vezes a Libertadores, uma Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana deste ano.
Dono da melhor defesa da competição, com apenas 7 gols sofridos, o Alviverde terminou o Estadual no topo de outras cinco estatísticas que mostram bem o estilo de jogo da equipe. Sólido defensivamente, foi quem mais desarmou, segundo dados do Footstats, com 210 roubos de bola, e o que mais rebateu bolas: 514.
Os números, no entanto, não mostram um Palmeiras exclusivamente defensivo - e o 4 a 0 na decisão só confirma isso. Foram 223 finalizações no campeonato, a 2ª maior marca da disputa, e 26 gols marcados - o São Paulo ficou em 1º nos dois rankings, com 235 arremates e 27 bolas na rede.Muitas dessas jogadas ofensivas saíram em transições rápidas da equipe, uma marca de Abel, tanto em bolas longas quanto em arrancadas de seus rápidos atacantes. Não à toa foi quem mais acertou lançamentos (185), viradas de jogo (78) e dribles (104). Veja mais estatísticas do campeão paulista 2022:
PALMEIRAS NO PAULISTÃO 2022- Dados do Footstats
12 vitórias3 empates1 derrota26 gols marcados (2º)7 gols sofridos (1º)223 finalizações (2º)104 dribles certos (1º) 340 cruzamentos (2º)5190 passes certos (3º)185 lançamentos certos (1º)78 viradas de jogo certas (1º)210 desarmes certos (1º)52 interceptações (6º)514 rebatidas defensivas (1º)