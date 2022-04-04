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futebol

Campeão, Palmeiras termina o Paulistão no topo de seis estatísticas

Alviverde goleou o São Paulo e ficou com o título...

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 05:00
Com um 4 a 0 histórico sobre o São Paulo, após perder o primeiro jogo da decisão por 3 a 1, o Palmeiras se sagrou, neste domingo, campeão do Campeonato Paulista 2022. Esse é o 5º título do técnico Abel Ferreira pelo clube desde a sua chegada em 2020. O português já havia vencido duas vezes a Libertadores, uma Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana deste ano.
Dono da melhor defesa da competição, com apenas 7 gols sofridos, o Alviverde terminou o Estadual no topo de outras cinco estatísticas que mostram bem o estilo de jogo da equipe. Sólido defensivamente, foi quem mais desarmou, segundo dados do Footstats, com 210 roubos de bola, e o que mais rebateu bolas: 514.
Os números, no entanto, não mostram um Palmeiras exclusivamente defensivo - e o 4 a 0 na decisão só confirma isso. Foram 223 finalizações no campeonato, a 2ª maior marca da disputa, e 26 gols marcados - o São Paulo ficou em 1º nos dois rankings, com 235 arremates e 27 bolas na rede.Muitas dessas jogadas ofensivas saíram em transições rápidas da equipe, uma marca de Abel, tanto em bolas longas quanto em arrancadas de seus rápidos atacantes. Não à toa foi quem mais acertou lançamentos (185), viradas de jogo (78) e dribles (104). Veja mais estatísticas do campeão paulista 2022:
PALMEIRAS NO PAULISTÃO 2022- Dados do Footstats
12 vitórias3 empates1 derrota26 gols marcados (2º)7 gols sofridos (1º)​223 finalizações (2º)104 dribles certos (1º) ​340 cruzamentos (2º)​5190 passes certos (3º)185 lançamentos certos (1º)78 viradas de jogo certas (1º)210 desarmes certos (1º)52 interceptações (6º)​514 rebatidas defensivas (1º)
Crédito: GustavoGómezerguemaisumataçapeloPalmeiras(Foto:NelsonAlmeida/AFP

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