Campeão mundial vive expectativa de estreia no sub-20 do Palmeiras

Crédito: Zagueiro e lateral, Renan Victor foi campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira no ano passado (Divulgação

Zagueiro e lateral-esquerdo presente na conquista do Mundial sub-17 em 2019 e inscrito pelo técnico Vanderlei Luxemburgo na lista de atletas vindos das categorias de base do Palmeiras no Campeonato Paulista, Renan Victor tinha acabado de ser promovido ao sub-20 quando todas as competições foram paralisadas por conta da pandemia do coronavírus. Agora, vive a ansiedade de retomada dos torneios.

- A expectativa é muito grande, não vejo a hora de voltar aos gramados com meus companheiros de equipe e de comissão técnica. Com alguns clubes voltando ao CT, vejo uma possibilidade maior do Sub-20 retornar em breve também. Resta aguardar o clube e a federação, que tomarão a melhor decisão. - comentou o atleta, ciente de que a rotina será diferente no retorno.E MAIS:Em videoconferência, FPF e clubes analisam passos para treinarScarpa: 'Não vejo a hora de trabalhar em equipe, literalmente'Veiga considera que treinos online facilitarão volta do PalmeirasCom 300 mil seguidores, Luxa fará live com profissional de saúdeMelo, Gómez, Viña... Luxa conta como arma melhor defesa de SP- Acredito que vai ser diferente a rotina, sem dúvidas. Teremos intervalos menores para jogos e, como todos sabem, jogar competição é a melhor coisa no futebol. E estando em um grande clube como o Palmeiras, não tenho dúvidas que estaremos preparados para tudo - afirmou o jogador.

O ano de 2020 começava como uma afirmação para Victor Renan, que inicia uma transição para o time sub-20, além da possibilidade de ser relacionado no time principal. Tudo depois de ter feito parte do grupo do Mundial sub-17 com a Seleção Brasileira, no ano passado - acabou se machucando antes da estreia.